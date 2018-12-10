ПСЖ и "Ювентус" готовы вступить в борьбу за Азара

ПСЖ и "Ювентус" готовы вступить в борьбу с "Реалом" за плеймейкера "Челси" Эдена Азара.

Ранее в этом сезоне Азар признался, что все еще разрывается между мечтой о "Реале" и подписанием нового контракта с "синими" взамен того, что истекает у него в конце следующего сезона.



Однако Daily Mirror утверждает, что у 27-летнего бельгийца могут появиться другие варианты развития карьеры, помимо этих двух.



Если до конца сезона Эден так и не продлит сотрудничество с "Челси", у лондонского клуба не останется иного выбора, кроме как продать своего ведущего игрока.



Возможность подписать Азара, особенно по сниженной цене, видится привлекательной для ПСЖ и "Ювентуса". Более того, источник называет Эдена целью номер один парижан на следующее лето.



Также сообщается, что отец и агент футболиста Тьерри находится в постоянном контакте с заинтересованными клубами, и, как бы ни хотел этого "Челси", решить вопрос с будущим Азара в ближайшее время едва ли удастся.