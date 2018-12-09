Бенитес: "Нам нужна VAR, прямо сейчас"

После домашнего поражения 1:2 от "Вулверхэмптона" главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес раскритиковал рефери Майка Дина и призвал к скорейшему введению VAR в Премьер-Лиге.

В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "сороки" потерпели обиднейшее поражение, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.



Важно отметить, что "Ньюкасл" играл вдесятером с 57-й минуты, когда защитник хозяев Деандре Йедлин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.



Бенитес не согласен с удалением своего подопечного, а также считает, что "сороки" должны были получить пенальти за 10 минут до конца матча, когда Вилли Боли ударил локтем в лицо Айозе Переса в штрафной. Рафаэль убежден, что система видеопомощи рефери помогла бы Дину избежать этих ошибок.



"Нам нужна VAR, прямо сейчас. Вы видели сегодняшние инциденты — мы нуждаемся в VAR. Все было так очевидно в ситуациях с красной карточкой и ударом в лицо Айозе. Нам нужна VAR, прямо сейчас".



"В случае с удалением, рефери был достаточно близко, чтобы как минимум увидеть, что это не явный голевой момент. Мне не нужно слишком много говорить об этом, потому что ситуация была очевидной. Прежде мы уже оказывались в ситуации, когда команда играет хорошо и может выиграть, но затем что-то случается".



"Здесь не нужно лишних слов, потому что вы просто можете посмотреть фотоснимки. Все очевидно. Очень жаль, потому что весь город поддерживает команду, но такие ситуации убивают нашу уверенность в себе", — цитирует Бенитеса Daily Mail.