Йерри Мина использует свою маму как мотивацию

Защитник "Эвертона" Йерри Мина заявил, что его главный источник мотивации в футболе — желание обеспечить достойную жизнь маме, которая заботилась о нем в детстве.

К настоящему моменту Мина является одной из звезд Премьер-Лиги, также засветившись на Чемпионате Мира и в "Барселоне". Однако путь на вершину был тернистым для 24-летнего игрока сборной Колумбии.



Всего лишь 10 лет назад Йерри, названный родителями в честь мыши из "Тома и Джерри", работал курьером у себя на родине и зарабатывал меньше полутора фунтов в день. Тогда Мина дал своей маме обещание, которое мотивирует его до сих пор.



"Я сказал: "Слушай, мам. Однажды я построю тебе дом. Я обеспечу тебя крышей над головой, ты будешь нормально питаться. Ты будешь как за пазухой у Бога". Я просто хотел, чтобы она поняла, что в будущем все наладится".



"Она ответила: "Не переживай, я стараюсь изо всех сил, чтобы содержать тебя. Мы справляемся".



"То был тяжелый период для моей семьи. С того дня, где бы я ни играл в футбол, я выхожу на поле и говорю себе: "Так, теперь я собираюсь заработать на обед моей маме. На кону обед моей мамы". Это придавало мне силу. Мое детство было тяжелым", – цитирует Мину Daily Mail.