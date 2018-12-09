Давид Луис спокойно относится к критике

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис заявил, что считает критику неотъемлемой частью профессии футболиста, особенно игрока обороны.

С приходом Маурицио Сарри на тренерский мостик "синих" Луис смог вернуться в стартовый состав команды. На протяжении сезона итальянский специалист всегда защищал Давида, даже когда тот был не на высоте.

В субботу 31-летнему бразильцу удалось ответить своим ненавистникам не устами Сарри, а своей игрой. Экс-защитник ПСЖ помог "Челси" одержать победу со счетом 2:0 над "Манчестер Сити", после чего заявил, что философски относится к критике.

"Я знаю, что означает выступать за большой клуб. Так всегда в большом клубе: если ты побеждаешь, все хорошо. Если ты проигрываешь, ты виноват, особенно если речь про защитников и голкиперов".

"Нападающие никогда не проигрывают матчи... Нужно быть честным и признать это".

"Мы должны относиться к этому в правильном ключе, в умном ключе. Было приятно сыграть против такой великолепной команды, не пропустить и провести отличный матч", — сообщил Луис Chelsea TV.


Метки Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 09.12.2018 22:18 # h22o
    сейчас в Челси матчи проигрывает Мората! так что, Давид, мысли глубже - играй лучше!

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  2. feldkurat 09.12.2018 21:51 # feldkurat
    Красавец

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  3. chelsea 09.12.2018 21:01 # chelsea
    особенно игрока обороты.

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