Дармиан намекает на возвращение в Серию А в январе

Маттео Дармиан Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан намекнул на возвращение в Италию в январе, заявив, что скучает по родине.

Еще прошлым летом Дармиана связывали с переходом в "Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Рому", однако главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предпочел сохранить Маттео.

С тех пор 29-летний итальянец принял участие только в трех матчах Премьер-Лиги, и эта ситуация продолжает подталкивать Дармиана к отъезду из Манчестера.

"Должен сказать, сейчас я действительно скучаю по Серии А и Италии. Знаю, я в одном из лучших клубов мира, и я горжусь находиться в "Манчестер Юнайтед", но я скучаю по Италии. Я люблю свою страну".

"Моя цель — вернуться в сборную Италии. Роберто Манчини меня пока не вызывал, но я надеюсь, вызовет в будущем", — сообщил Дармиан Gazzetta dello Sport.


Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 09.12.2018 20:32 # raimbek1
    Надо его обменять на Трента

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  2. jappstamm 09.12.2018 20:06 # jappstamm
    Поменяйте на канселу с доплатой можете ещё бартер погбы с дибалой устроить самое то будет

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