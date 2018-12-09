Дармиан намекает на возвращение в Серию А в январе

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан намекнул на возвращение в Италию в январе, заявив, что скучает по родине.

Еще прошлым летом Дармиана связывали с переходом в "Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Рому", однако главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо предпочел сохранить Маттео.



С тех пор 29-летний итальянец принял участие только в трех матчах Премьер-Лиги, и эта ситуация продолжает подталкивать Дармиана к отъезду из Манчестера.



"Должен сказать, сейчас я действительно скучаю по Серии А и Италии. Знаю, я в одном из лучших клубов мира, и я горжусь находиться в "Манчестер Юнайтед", но я скучаю по Италии. Я люблю свою страну".



"Моя цель — вернуться в сборную Италии. Роберто Манчини меня пока не вызывал, но я надеюсь, вызовет в будущем", — сообщил Дармиан Gazzetta dello Sport.