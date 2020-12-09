Бербатов: "Лукаку для "Юнайтед" — это не только голы"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов призвал не судить об игре Ромелу Лукаку только по забитым голам.

Гол Лукаку против "Фулхэма" накануне стал его первым на "Олд Траффорд" с марта. Несколькими дням ранее Ромелу также отличился против "Саутгемптона", прервав свою 12-матчевую "засуху" возле чужих ворот на клубном уровне.



На протяжении этого периода 25-летнего бельгийца нещадно критиковали как болельщики, так и эксперты, однако Бербатов предпочел вступиться за Лукаку.



"Почему люди сосредоточены на голевой "засухе"? Сейчас нападающие — это больше, чем просто голы. Какая польза Лукаку от того, что люди постоянно говорят, как давно он не забивает?"



"Это важно, и я уверен, он испытал облегчение, когда забил, сказав про себя: "Наконец-то". Постоянные разговоры о том, что он не забивает, лишь распространяют негатив".



"Он и сам все понимает. Наверное, когда он возвращается домой, то говорит себе: "Не могу поверить, что я снова не забил, люди будут меня критиковать". Какой эффект это оказывает на его уверенности в себе? Она на низком уровне".



"Люди думают, что он не хочет забивать, но это, конечно, неправда".



"Мне он очень нравится, потому что он хорош с мячом, он мощен, но ему нужны партнеры поблизости, которые бы понимали его качества и понимали, как нужно пасовать ему мяч. Если Лукаку не так хорошо принимает мяч первым касанием, тогда отдай ему мяч так, чтобы он справился", — цитирует Бербатова Sky Sports.