Бербатов: "Лукаку для "Юнайтед" — это не только голы"

Ромелу Лукаку Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов призвал не судить об игре Ромелу Лукаку только по забитым голам.

Гол Лукаку против "Фулхэма" накануне стал его первым на "Олд Траффорд" с марта. Несколькими дням ранее Ромелу также отличился против "Саутгемптона", прервав свою 12-матчевую "засуху" возле чужих ворот на клубном уровне.

На протяжении этого периода 25-летнего бельгийца нещадно критиковали как болельщики, так и эксперты, однако Бербатов предпочел вступиться за Лукаку.

"Почему люди сосредоточены на голевой "засухе"? Сейчас нападающие — это больше, чем просто голы. Какая польза Лукаку от того, что люди постоянно говорят, как давно он не забивает?"

"Это важно, и я уверен, он испытал облегчение, когда забил, сказав про себя: "Наконец-то". Постоянные разговоры о том, что он не забивает, лишь распространяют негатив".

"Он и сам все понимает. Наверное, когда он возвращается домой, то говорит себе: "Не могу поверить, что я снова не забил, люди будут меня критиковать". Какой эффект это оказывает на его уверенности в себе? Она на низком уровне".

"Люди думают, что он не хочет забивать, но это, конечно, неправда".

"Мне он очень нравится, потому что он хорош с мячом, он мощен, но ему нужны партнеры поблизости, которые бы понимали его качества и понимали, как нужно пасовать ему мяч. Если Лукаку не так хорошо принимает мяч первым касанием, тогда отдай ему мяч так, чтобы он справился", — цитирует Бербатова Sky Sports.


Метки Бербатов, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2018 19:00

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  1. raimbek1 09.12.2018 20:46 # raimbek1
    Чето Лукаку тяжеловато двигается, ему бы массу снизить

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  2. novocaine 09.12.2018 20:29 # novocaine
    Если Лукаку не так хорошо принимает мяч первым касанием, тогда отдай ему мяч так, чтобы он справился

    ну у Димитара прием мяча на 10 из 10 был, ему легко говорить, но Лукака рили в днаря превратился окончательно

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  3. ganinilyha 09.12.2018 19:18 # ganinilyha
    Это только не голы

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  4. brown-ale 09.12.2018 19:13 # brown-ale
    Это еще и 100 кило жира.

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