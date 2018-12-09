Анчелотти: "Наполи" не будет парковать автобус на "Энфилде"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти заверил, что его команда не будет "парковать автобус" в решающем для обеих команд матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в ближайший вторник.

Напомним, прошлогодний финалист Лиги Чемпионов проиграл все три своих выездных матча на этом групповом этапе, включая 1:0 в Неаполе в октябре.



Чтобы выйти в плей-офф, теперь "Ливерпулю" необходимо побеждать "Наполи" или со счетом 1:0, или с каким-либо другим счетом при перевесе минимум в два мяча. Однако Анчелотти обещает, что его команда не приедет на "Энфилд" за ничьей.



"У меня много воспоминаний об "Энфилде". Последнее — очень приятное, потому что я выиграл титул с "Челси" там".



"Это будет тяжелый, но захватывающий матч. Мы отправимся туда, чтобы сыграть в свою обычную игру. Было бы контрпродуктивно пытаться запарковать автобус. Кроме того, мы так не играем".



"Мы стараемся диктовать игру, и я уверен, парни готовы и заряжены на то, чтобы отдать абсолютно все. Мы отправимся туда с установкой атаковать", — цитирует Анчелотти Sky Sports.