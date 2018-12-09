Анчелотти: "Наполи" не будет парковать автобус на "Энфилде"
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти заверил, что его команда не будет "парковать автобус" в решающем для обеих команд матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в ближайший вторник.
Напомним, прошлогодний финалист Лиги Чемпионов проиграл все три своих выездных матча на этом групповом этапе, включая 1:0 в Неаполе в октябре.
Чтобы выйти в плей-офф, теперь "Ливерпулю" необходимо побеждать "Наполи" или со счетом 1:0, или с каким-либо другим счетом при перевесе минимум в два мяча. Однако Анчелотти обещает, что его команда не приедет на "Энфилд" за ничьей.
"У меня много воспоминаний об "Энфилде". Последнее — очень приятное, потому что я выиграл титул с "Челси" там".
"Это будет тяжелый, но захватывающий матч. Мы отправимся туда, чтобы сыграть в свою обычную игру. Было бы контрпродуктивно пытаться запарковать автобус. Кроме того, мы так не играем".
"Мы стараемся диктовать игру, и я уверен, парни готовы и заряжены на то, чтобы отдать абсолютно все. Мы отправимся туда с установкой атаковать", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
09.12.2018 18:00
Просмотров: 773
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лучший (возможно единственный) шанс Наполи на Энфилде - играть в контратакующий футбол.
(ответить)
Вылетим из ЛЧ и все силы на АПЛ.
(ответить)
Удачи вам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий