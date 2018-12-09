Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обвинил прессу в "раздувании расизма" после инцидента во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, после поражения "горожан" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0 стало известно, что "Челси" и полиция вычисляют болельщика, который, как предполагается, оскорбил Стерлинга на расовой почве.



Сегодня Рахим высказался по этому поводу в инстаграме, обвинив прессу в раздувании расистских настроений. В качество доказательства своих слов Стерлинг привел газетные заголовки про двух юных игроков "Манчестер Сити", купивших себе по дому за 2 миллиона фунтов.



Про одного из них, с белой кожей, газета написала, что игрок купил дом для своей мамы, но про другого, с темным цветом кожи, заголовок выглядит гораздо жестче: "Юный футболист "Манчестер Сити" потратил 2.25 млн. фунтов на особняк, несмотря на то, что никогда не выходил в стартовом составе в Премьер-Лиге".



Учитывая подобного рода риторику в прессе, озлобленное отношение фанатов не стало сюрпризом для Стерлинга в матче против "Челси".



"Доброе утро! Я просто хочу сказать, что обычно я тот человек, который много говорит, но когда мне нужно выразить свою точку зрения, я высказываюсь. Касательно произнесенного на матче с "Челси", могу сказать следующее. Вы могли видеть мою реакцию, я лишь улыбнулся, потому что не ожидал ничего другого".



"Что помогает раздувать расизм, так это агрессивное отношение. Всем газетам, которые не понимают, почему люди являются расистами в этот день и в этом возрасте, я хочу посоветовать подумать о справедливой журналистике и о том, чтобы давать всем игрокам равные шансы", — написал Стерлинг.