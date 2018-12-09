"Боруссия" не продаст Джейдона Санчо следующим летом
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк исключил возвращение вингера Джейдона Санчо на родину грядущим летом.
18-летний Санчо совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, накануне забив свой очередной гол, который позволил "Боруссии" вырвать победу в дерби против "Шальке-04" (1:2) и сохранить девять очков преимущества в Бундеслиге от набирающей форму "Баварии".
Кроме того, ранее в этом сезоне Джейдон дебютировал за сборную Англии и сейчас имеет на своем счету уже три международных матча.
По слухам, гранды Премьер-Лиги, включая бывший клуб юниора "Манчестер Сити", уже выстроились в очередь на Санчо и готовы устроить битву по окончании сезона, однако Цорк исключает продажу восходящей звезды.
"Могу ли я гарантировать, что следующий сезон Санчо проведет в Дортмунде? Да, могу. Потому что он все еще очень молодой игрок, и для его трансфера нет никаких предпосылок".
"Джейдон очень хорошо понимает, какой клуб открыл ему дорогу в национальную команду. Кроме того, он неоднократно говорил, насколько ему комфортно с нами", — сообщил Цорк Bild.
09.12.2018 16:00
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