Кулибали будет стоить "Юнайтед" более 90 миллионов фунтов

Калиду Кулибали является целью номер один "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно, и теперь клуб с "Олд Траффорд" узнал, сколько будет стоить игрок сборной Сенегала.

Напомним, "красные дьяволы" находились в поисках центрального защитника топ-уровня еще прошлым летом, но тогда руководство клуба отказалось удовлетворить запросы главного тренера Жозе Моуриньо.



Невыразительный старт "Юнайтед" в новом сезоне и провальная игра команды в обороне — 26 пропущенных мячей в 16 матчах Премьер-Лиги — заставили руководство пожалеть о своей нерешительности. Ожидается, что в январе "дьяволы" постараются это исправить.



Как стало известно The Times, недавно представители "Юнайтед" провели встречу со своими коллегами из "Наполи" насчет трансфера 27-летнего Кулибали посреди сезона.



Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис дал ясно понять, что считает Калиду неотъемлемой частью своей команды и не испытывает острой потребности в деньгах, а потому только громадное предложение заставил клуб Серии А задуматься о продаже своей звезды.



Чтобы заполучить Кулибали, "дьяволам" придется с лихвой перекрыть текущий трансферный рекорд по стоимости защитника — 75 миллионов фунтов, которые в январе "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" за Виргила Ван Дейка.



В данный момент Де Лаурентис хочет за Кулибали более 90 млн. фунтов, однако "Наполи" может смягчить свои требования, если 11 декабря проиграет "Ливерпулю" на "Энфилде" и не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.



Добавим, что прошлым летом Кулибали заключил с "Наполи" новый контракт до 2023 года, что позволяет Де Лаурентис просить за сенегальца любую цену.