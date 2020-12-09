Кулибали будет стоить "Юнайтед" более 90 миллионов фунтов

Калиду Кулибали Калиду Кулибали является целью номер один "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно, и теперь клуб с "Олд Траффорд" узнал, сколько будет стоить игрок сборной Сенегала.

Напомним, "красные дьяволы" находились в поисках центрального защитника топ-уровня еще прошлым летом, но тогда руководство клуба отказалось удовлетворить запросы главного тренера Жозе Моуриньо.

Невыразительный старт "Юнайтед" в новом сезоне и провальная игра команды в обороне — 26 пропущенных мячей в 16 матчах Премьер-Лиги — заставили руководство пожалеть о своей нерешительности. Ожидается, что в январе "дьяволы" постараются это исправить.

Как стало известно The Times, недавно представители "Юнайтед" провели встречу со своими коллегами из "Наполи" насчет трансфера 27-летнего Кулибали посреди сезона.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис дал ясно понять, что считает Калиду неотъемлемой частью своей команды и не испытывает острой потребности в деньгах, а потому только громадное предложение заставил клуб Серии А задуматься о продаже своей звезды.

Чтобы заполучить Кулибали, "дьяволам" придется с лихвой перекрыть текущий трансферный рекорд по стоимости защитника — 75 миллионов фунтов, которые в январе "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" за Виргила Ван Дейка.

В данный момент Де Лаурентис хочет за Кулибали более 90 млн. фунтов, однако "Наполи" может смягчить свои требования, если 11 декабря проиграет "Ливерпулю" на "Энфилде" и не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.

Добавим, что прошлым летом Кулибали заключил с "Наполи" новый контракт до 2023 года, что позволяет Де Лаурентис просить за сенегальца любую цену.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 09.12.2018 15:38 # ccchelsea
    Если вдруг Кулибяка станет доступен для трансфера, то сразу же включится Челси, и негр поедет к Сарри.

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  2. alexomck 09.12.2018 15:33 # alexomck
    заочное соревнование портов продолжается.

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  3. beatles-red 09.12.2018 15:32 # beatles-red
    Скам может купить любого защитника за неебическую сумму, но все равно в итоге<Ловрен

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  4. liverfun 09.12.2018 15:31 # liverfun
    эт че получается, все причастные к маню должны болеть за ливерпуль во вторник?

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  5. mikkiynwa 09.12.2018 15:25 # mikkiynwa
    Безвизг, ты обсосан.

    Без единого пруфа..
    без машины..
    Живёшь в общаге...
    Раздаёшь мороженное..

    Соболезную такой чмошной жизни, как у тебя.

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  6. rentv 09.12.2018 15:18 # rentv
    Михаил, а сколько ты зарабатываешь?

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  7. osprey 09.12.2018 15:06 # osprey
    Безмозг

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