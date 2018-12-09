Бенитес объяснил, почему "Ньюкасл" — идеальный клуб для инвестиций

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал, почему считает свой клуб идеальным для инвестиций.

На текущей неделе владелец "сорок" Майк Эшли поведал, что значительно продвинулся в переговорах о продаже клуба и надеется заключить сделку до зимнего трансферного окна.



По мнению Бенитеса, потенциальный покупатель сделал правильный выбор, выразив желание вложиться в "Ньюкасл". Рафаэль уверен, что с должной поддержкой владельца "сороки" смогут вернуться в еврокубки.



"Да, я на 100 процентов понимаю, почему кто-то заинтересован в покупке "Ньюкасла". Абсолютно очевидно, что "Ньюкасл" обладает потенциалом топ-клуба. Делая правильные вещи в правильное время, ты легко можешь стать командой из числа топ-8 или топ-6 и попасть в Европу. Таково мое мнение".



"Я вижу огромный потенциал. Есть не так много больших городов поблизости с большими клубами. Это отличная возможность. Я остаюсь здесь, потому что могу видеть этот потенциал".



"У меня есть опыт, связанный с разными странам и большими городами. Ты приезжаешь в Мадрид, и там четыре-пять команд максимального уровня. То же самое в Милане. В этом отношении "Ньюкасл" похож на "Наполи", там тоже весь город болеет за один клуб. Это очень позитивный фактор".



"Знаю, некоторые люди критикуют Северо-восток, но эта область обладает огромным потенциалом. "Ньюкасл" — единственный большой клуб из этого региона, что делает его привлекательным для каждого".



"Здесь мы почти в каждом домашнем матче заполняем свой стадион на 99 процентов. Такое очень, очень редко встретишь, и это показывает, насколько важен футбол для каждого", — цитирует Бенитеса Daily Mirror.