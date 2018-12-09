Данни Блинд раскритиковал тактику Моуриньо

Легенда голландского футбола Данни Блинд раскритиковал тактику главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Накануне "красные дьяволы" одержали уверенную победу над худшей командой Премьер-Лиги в лице "Фулхэма" со счетом 4:1, однако их отставание от топ-4 не стало меньше, потому что конкуренты тоже набрали свои очки.



Данни Блинд, чей сын Дейли не смог заиграть у Моуриньо в "Юнайтед", считает, что Жозе не знает своей лучшей схемы и лучшего сочетания футболистов, а Поля Погба и вовсе использует неправильно.



"Жозе уже даже не может правильно выбрать схему. Он не купил правильных игроков, а его футбол не основан на игровом стиле, который был бы четко ясен для игроков".



"Например, он постоянно тасует линию обороны. В одном матче он играет с пятеркой защитников, в другом — с четверкой. Я смотрю некоторые матчи и вижу, что порой он использует шесть защитников в линию, когда они владеют мячом".



"Меня шокирует позиционирование игроков "Юнайтед". Даже "Саутгемптон" на прошлой неделе имел более четкое построение, чем "Юнайтед".



"Когда "Юнайтед" идет вперед, им абсолютно не на что опираться. Жозе должен был купить настоящего распасовщика для своей полузащиты. Игрока, который бы всегда стремился делать пас вперед и снабжал бы нападающих".



"В "Порту" у него был Бету, в "Интере" — Уэсли Снейдер, в "Челси" — Фрэнк Лэмпард. Кто у него есть в "Юнайтед"? Погба. Но он не распасовщик. Жозе ошибается, используя Погба в его текущей роли в центре поля".



"Когда Погба выступал за "Ювентус", он располагался перед линией обороны. Эта роль ему по зубам, также он может исполнять динамичную роль позади пары нападающих, регулярно проникая в штрафную площадь", — сообщил Блинд Daily Mirror.