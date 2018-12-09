Гвардиола: "Каждый может выиграть Премьер-Лигу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что чемпионская гонка открыта, и выиграть титул Премьер-Лиги может любая из пяти первых команд.

Накануне "Челси" добавил интриги в борьбе за титул, нанеся "горожанам" их первое поражение в этом сезоне — 2:0. После этого результата "Сити" лишился лидерства, и теперь во главе Премьер-Лиги находится "Ливерпуль".



Однако Гвардиола не делает трагедии из этого результата и считает, что чемпионская гонка не ограничивается лишь двумя участниками.



"Сейчас только декабрь. Если вы спрашиваете меня, может ли "Ливерпуль" выиграть Премьер-Лигу, я отвечу "да".



"Если вы спросите меня, могут ли "Тоттенхэм", "Ливерпуль" или "Арсенал" выиграть Премьер-Лигу, учитывая их положение прямо сейчас, я отвечу "да". Каждый может выиграть Премьер-Лигу".



"Это часть соревнования — ты можешь проиграть. Важно, как ты проиграл. Показали ли мы свою обычную игру? Абсолютно, да. Мы монополизировали мяч и имели моменты, как и "Челси". Мы совершили миллион передач".



"Они обыграли нас за счет одной контратаки и одного стандарта. Мы играли так, как хотели сыграть. После такого результата остается лишь поздравить соперника, пожать руки и лучше подготовиться к следующему матчу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.