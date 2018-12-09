Клопп: "Я бы мог написать книгу о великолепии Алиссона и Ван Дейка"

После убедительной победы 0:4 над "Борнмутом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что мог бы "написать книгу" о великолепии Алиссона и Вирила Ван Дейка, однако считает нужным похвалить и других игроков.

Крупная победа на "Виталити" и последующая осечка "Манчестер Сити" в матче с "Челси" позволили "красным" перехватить лидерство в Премьер-Лиге.



Залог успеха "Ливерпуля" — надежная оборона. "Красные" пропустили меньше всех в Премьер-Лиге, сохранив свои ворота на замке 10 раз в 16 матчах, однако Клопп не хочет, чтобы вся похвала досталась голкиперу и лучшему защитнику.



"Я бы мог написать книгу о сильных сторонах Виргила и сильных сторонах Алиссона, но посмотрите, как сегодня сыграл Жоэль Матип. Он был так хорош, хотя он абсолютно не в ритме — он тренируется на высочайшем уровне, но порой даже не попадает в заявку. Тем не менее, он тут, когда мы в нем нуждаемся".



"Дело не в ком-то одном. Посмотрите на Энди Робертсона, посмотрите на Милли (Джеймса Милнера), который в своем 500-м матче (за карьеру в Премьер-Лиге) играл правого защитника. Он предпочел бы другую позицию, но он вышел и сделал свою работу".



"Центральному защитнику ничего не сделать в одиночку. Голкипер иногда может творить чудеса в одиночку, но тебе нужны парни поблизости. Тебе нужны правильные игроки, и, слава Богу, они у нас есть", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.