Сарри доволен игрой Азара в роли "ложной девятки"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил отсутствие нападающего Альваро Мораты в заявке на матч против "Манчестер Сити", заявив, что готов и дальше использовать Эдена Азара в качестве "ложной девяти".

Победный для "синих" матч протий действующего чемпиона Премьер-Лиги (2:0) Сарри решил провести без чистого нападающего, отправив на острие Азара, а Оливье Жиру придержав в запасе. При этом самый дорогостоящий полевой игрок клуба в лице Мораты даже не попал в заявку. По словам Маурицио, присутствие Альваро на лавке было бы "бесполезным".



"Я хочу использовать Азара в несколько другой позиции. Было бы бесполезно иметь двух нападающих на лавке", — сообщил Сарри BT Sport еще до матча.



После матча Маурицио выразил свое удовлетворение игрой Азара и дал понять, что готов прибегнуть к этой тактике и в других матчах.



"Мы впервые использовали Эдена на этой позиции, и в первые 20-25 минут мы не очень хорошо действовали в оборонительной фазе на чужой половине поля. К счастью, мы хорошо оборонялись на своей половине поля".



"Затем мы начали прессинговать лучше, а после первого гола игра изменилась".



"Мы имели некоторые проблемы поначалу матча, но Эден был великолепен во втором тайме. Возможно, он заслужил забить, и я убедился, что он может быть очень хорошей опцией на этой позиции".



"Конечно, определенные матчи мы будем играть таким же образом, как сегодня", — цитирует Сарри Evening Standard.