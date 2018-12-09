Гвардиола в ярости от того, что "Сити" упускает Де Йонга

"Манчестер Сити" находится на пороге того, чтобы упустить полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга — к ярости своего главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в прошлом месяце Гвардиола лично встречался с Де Йонгом, разговаривая с 21-летним голландцем на протяжении трех с половиной часов.



Френки проявил заинтересованность к переезду на "Этихад", где в нем видят преемника для Фернандиньо, которому в конце сезона исполнится уже 34.



В минувший четверг делегация "горожан" должна была прилететь в Амстердам, чтобы заключить соглашение с "Аяксом", по которому бы Де Йонг перешел в "Сити" следующим летом за 66.8 миллионов фунтов.



Однако менее чем за сутки до назначенной встрече чемпионы Премьер-Лиги попросили коллег из "Аякса" отложить сделку. Предполагается, что это произошло из-за того, что "горожане" хотят дождаться вердикта УЕФА насчет возможных санкций за нарушение правил финансового фейр-плей.



Этой ситуацией немедленно воспользовался ПСЖ, чей спортивный директор Антеро Энрике и его бразильский ассистент Максвелл побывали в Голландии и сделали Де Йонгу просто роскошное предложение.



Сообщается, что парижане выразили готовность увеличить текущую зарплату Френки в 8,900 фунтов в неделю до 100 тыс. фунтов, причем "чистыми". Возможность выступать за ПСЖ также видится Де Йонгу привлекательной.



Теперь ПСЖ собирается воспользоваться задержкой, которую допустил "Сити", чтобы документально оформить трансфер Де Йонга, и Гвардиола находится в ярости по этому поводу, за последние месяцы также упустив на трансферном рынке Дани Алвеса, Алексиса Санчеса и Жоржиньо.