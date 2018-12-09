"Арсенал" готов избавиться от Озила в январе

Месут Озил "Арсенал" подумывает о расставании с Месутом Озилом в январе и будет готов отпустить полузащитника всего за 25 миллионов фунтов.

Напомним, Озил пропустил все пять последних матчей своего клуба и в данный момент отсутствует с травмой спины. Этот период показал, что Месут не является незаменимым для главного тренера Унаи Эмери, и команда прекрасно справляется без своего плеймейкера.

Более того, теперь экс-игрок сборной Германии и вовсе выглядит обузой для "канониров". Озил с трудом вписывается в тот стиль, который ставит команде Эмери, требуя полной самоотдачи от футболистов с мячом и без мяча.

Кроме того, нельзя забывать, что 30-летний полузащитник оказывает большую нагрузку на зарплатную ведомость "Арсенала", получая 350 тысяч фунтов в неделю по контракту, подписанному в феврале.

Как сообщает Daily Mail, последней каплей для руководства лондонского клуба стала всплывшая на текущей неделе история с вечеринкой, в ходе которой семеро игроков "канониров", включая Озила, баловались "веселящим газом" и алкоголем.

На "Эмирейтс" в ярости от столь непрофессионального поведения своего самого высокооплачиваемого игрока и теперь готовы рассмотреть предложения других клубов насчет Месута по сниженной цене.

Сообщается, что одним из потенциальных покупателей на Озила является "Интер". Переговоры между представителями немца и клубом Серии А могут стартовать уже на следующей неделе.


Метки Арсенал, Интер, Озил

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2018 08:20

Количество просмотров Просмотров: 605

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 09.12.2018 08:44 # tot35
    А че так дешево та

    (ответить)

  2. arsenalekc 09.12.2018 08:44 # arsenalekc
    Без него мало точных и острых передач. Кто вместо него будет играть? Ремсея сплавляют, Микитарян много брака в передачах делает.

    (ответить)

  3. gunars 09.12.2018 08:35 # gunars
    Одобряю!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: