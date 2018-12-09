"Арсенал" готов избавиться от Озила в январе

"Арсенал" подумывает о расставании с Месутом Озилом в январе и будет готов отпустить полузащитника всего за 25 миллионов фунтов.

Напомним, Озил пропустил все пять последних матчей своего клуба и в данный момент отсутствует с травмой спины. Этот период показал, что Месут не является незаменимым для главного тренера Унаи Эмери, и команда прекрасно справляется без своего плеймейкера.



Более того, теперь экс-игрок сборной Германии и вовсе выглядит обузой для "канониров". Озил с трудом вписывается в тот стиль, который ставит команде Эмери, требуя полной самоотдачи от футболистов с мячом и без мяча.



Кроме того, нельзя забывать, что 30-летний полузащитник оказывает большую нагрузку на зарплатную ведомость "Арсенала", получая 350 тысяч фунтов в неделю по контракту, подписанному в феврале.



Как сообщает Daily Mail, последней каплей для руководства лондонского клуба стала всплывшая на текущей неделе история с вечеринкой, в ходе которой семеро игроков "канониров", включая Озила, баловались "веселящим газом" и алкоголем.



На "Эмирейтс" в ярости от столь непрофессионального поведения своего самого высокооплачиваемого игрока и теперь готовы рассмотреть предложения других клубов насчет Месута по сниженной цене.



Сообщается, что одним из потенциальных покупателей на Озила является "Интер". Переговоры между представителями немца и клубом Серии А могут стартовать уже на следующей неделе.