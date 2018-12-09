Почеттино сосредоточен на матче с "Барселоной"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что теперь его команда полностью сосредоточена на важнейшем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Обыграв накануне "Лестер" со счетом 0:2, и сохранив за собой третью позицию в Премьер-Лиге, теперь "шпоры" могут сосредоточить все свое внимание на выезде на "Ноу Камп" в следующий вторник.



В данный момент "Тоттенхэм" занимает второе место в Группе B, имея равное количество очков с "Интером", который в этот вечер сыграет с ПСВ. Однако Почеттино не собирается полагаться на случай и хочет решить свою судьбу самостоятельно.



"Теперь мы можем позволить себе думать о "Барселоне". В футболе никогда нельзя быть в чем-то уверенным, пока не сыграешь. Это будет матч огромной важности, и они уже вышли в следующую стадию, но в Лиге Чемпионов никто не собирается делать тебе подарков".



"Нам нужно победить и заслужить победу. Мы на 200 процентов будем настроены на победу. Мы собираемся показать свою лучшую игру, потому что "Барселона" является одной из лучших команд в Европе", — цитирует Почеттино Sky Sports.