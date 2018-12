Полиция расследует инцидент с оскорблением Стерлинга на расовой почве

Полиция расследует произошедший во время матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Манчестер Сити" инцидент, когда Рахим Стерлинг, предположительно, подвергся оскорблениям на расовой почве.

Вскоре после окончания субботнего матча, выигранного "синими" со счетом 2:0, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой один из зрителей трибуны имена Мэттью Хардинга что-то яростно выкрикивает в адрес Стерлинга.



На случившееся обратил внимание, например, экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, призвав Премьер-Лигу и FA вмешаться.



Как сообщает BBC, первыми в ситуацию вмешались "Челси" и полиция Лондона, выпустив по официальному заявлению и пообещав принять меры.



В ближайшее время полиция определит личность болельщика, а затем попытается установить те ругательства, которые выкрикнул фанат в адрес самого высокооплачиваемого английского футболиста.





Are we going to continue to allow this type of racist behaviour go on???

All for kicking a ball! @premierleague @FA #premierleague #chelseafc #fa #racism pic.twitter.com/X0qLcT6mm0