Полиция расследует инцидент с оскорблением Стерлинга на расовой почве

Рахим Стерлинг Полиция расследует произошедший во время матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Манчестер Сити" инцидент, когда Рахим Стерлинг, предположительно, подвергся оскорблениям на расовой почве.

Вскоре после окончания субботнего матча, выигранного "синими" со счетом 2:0, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой один из зрителей трибуны имена Мэттью Хардинга что-то яростно выкрикивает в адрес Стерлинга.

На случившееся обратил внимание, например, экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, призвав Премьер-Лигу и FA вмешаться.

Как сообщает BBC, первыми в ситуацию вмешались "Челси" и полиция Лондона, выпустив по официальному заявлению и пообещав принять меры.

В ближайшее время полиция определит личность болельщика, а затем попытается установить те ругательства, которые выкрикнул фанат в адрес самого высокооплачиваемого английского футболиста.


Метки видео, Манчестер Сити, Премьер-Лига, расизм, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2018 07:00

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  1. jekass 09.12.2018 08:30 # jekass
    Всё-таки футбольные фанаты тупое быдло.
    К чему эта агрессия? Потом на матчах сборных будут визжать когда Стерлинг забьёт

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  2. liverfun 09.12.2018 08:11 # liverfun
    пердинанду видимо совсем нечем заняться, выдумывает конфликты на расовой почве. если бы что-то и было, то думаю стерлинг сам бы пожаловался

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