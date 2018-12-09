Сарри продолжает считать "Сити" лучшей командой в Европе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что остался при своем мнении и продолжает считать "Манчестер Сити" лучшей командой в Европе, несмотря на победу в очном противостоянии с "горожанами".

Неожиданно проиграв новичку Премьер-Лиги "Вулверхэмптону" посреди недели, в субботу подопечные Сарри смогли реабилитироваться против действующего чемпиона.



"Челси" не владел инициативой, однако продемонстрировал отличную реализацию и нанес "горожанам" их первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. Но этот результат не изменит мнение Маурицио насчет команды Хосепа Гвардиолы, которое он выразил еще до матча.



"Думаю, в данный момент они являются лучшей командой в Европе".



"Мы выиграли сегодня, но я должен признать, нам немного повезло в первые 25 минут, потому что они могли забить. Немного удачи в первом тайме и очень хороший второй тайм".



"Думаю, у нашей команды есть некоторые проблемы с мотивацией. На такого рода матчи очень легко найти хорошую мотивацию, демонстрируя целеустремленность и агрессию правильного уровня, но на протяжении сезона тебе также приходится играть с командами поменьше".



"Нам необходима последовательность в плане мотивации, нам нужна последовательность в плане целеустремленности, иначе мы будем терять очки в других матчах", — приводит слова Сарри Sky Sports.