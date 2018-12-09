"Тоттенхэм" комфортно переиграл "Лестер" и остался третьим

"Тоттенхэм" одержал комфортную победу 0:2 в гостях у "Лестера", благодаря чему сохранил за собой третью строчку в Премьер-Лиге.

Относительно ничьей 1:1 с "Фулхэмом" в старте у "лис" появились Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Висенте Иборра и Демарай Грей. Харри Магуайр выздоровел, но расположился только в запасе.



На скамейке запасных "шпор" неожиданно оказались Кристиан Эриксен и Харри Кейн. Свой шанс с первых минут получили Ян Вертонген, Серж Орье, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Деле Алли.



Гости откровенно проспали первые полчаса и свой первый удар нанесли только на 30-й минуте, когда мимо ворот промахнулся Вертонген. Зато затем "Тоттенхэм" принялся нагнетать давление.



Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, "шпоры" все-таки открыли счет. Сон Хен Мин отважился на удар с 30 метров, великолепно закрутив мяч в дальний угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.



Во втором тайме "Тоттенхэм" сделал ставку на контратаки, и уже на 58-й минуте в этом преуспел. Сон мягко набросил мяч к дальней штанге, куда подоспел Алли — 0:2.



Дальше "шпоры" уже не напрягались — впрочем, "Лестер" тоже, создавая лишь видимость давления и не желая слишком расстраивать своих фанатов.



Несмотря на вялое начало матча, "Тоттенхэм" без особых проблем направил игру в нужное русло и одержал комфортную победу. Подопечные Маурисио Почеттино выиграли пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге и заслуженно занимают третье место.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче