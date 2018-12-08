"Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Челси"

Проиграв 2:0 в гостях у "Челси", "Манчестер Сити" оставил "Ливерпуль" во главе Премьер-Лиги и единственной командой, до сих пор не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне.

Стартовый состав "синих" значительно обновился относительно неожиданного поражения 2:1 от "Вулверхэмптона". Вернулись в команду Давид Луис, Жоржиньо, Матео Ковачич и Педро, заменив Андреаса Кристенсена, Рубена Лофтус-Чика, Сеска Фабрегаса и Альваро Морату.



У "горожан" Эмерик Лапорт и Рахим Стерлинг вышли вместо Венсана Компани и Габриэля Жезуса.



"Сити" затаился в начале матча, а на девятой минуте разразился опаснейшим моментом. Стерлинг разогнал атаку из центрального круга, отдал налево партнеру и в штрафной получил ответную передачу. Рахим тут же пробил, но неудачно, и Кепа Аррисабалага намертво забрал мяч.



Вскоре гости еще пару раз прорвались в чужую штрафную, но довести свои комбинации до удара не смогли. "Сити" забрал инициативу, а заодно и мяч, хотя темп был относительно невысок.



"Горожане" смотрелись определенно предпочтительнее. Пару раз оборону "Челси" и Аррисабалагу напряг Лерой Сане.



У "синих" впереди ничего не получалось, но это не помешало им открыть счет на последней минуте тайма, когда Эден Азар с левого края штрафной прострелил в центр, а Нголо Канте на мгновение опередил Сане и послал мяч под перекладину — 1:0.



Как ни странно, хозяева начали второй тайм первым номером, а Виллиан дважды размял своего партнера по сборной Бразилии Эдерсона — со штрафного и с игры.



Довольно скоро "Челси" отдал инициативу сопернику, но чувствовал себя очень уверенно без мяча и держал атакующих игроков "Сити" на сухом пайке.



"Синие" практически не атаковали, но на 78-й минуте им предоставилась возможность разыграть угловой, и после подачи от края поля Давид Луис выпрыгнул выше всех, головой послав мяч по дуге в ворота — 2:0.



В заключительные минуты гости пытались отыграть хотя бы один гол, но безуспешно. Хозяева победили и даже не пропустили.



Свой первый гол "Челси" забил совершенно против хода игры, реализовав свой единственный момент за тайм. После перерыва "синие" заняли выжидательную позицию, а "Сити" просто не хватило свежести и скорости, чтобы разорвать насыщенную оборону соперника.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче