"Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Челси"
Проиграв 2:0 в гостях у "Челси", "Манчестер Сити" оставил "Ливерпуль" во главе Премьер-Лиги и единственной командой, до сих пор не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне.
Стартовый состав "синих" значительно обновился относительно неожиданного поражения 2:1 от "Вулверхэмптона". Вернулись в команду Давид Луис, Жоржиньо, Матео Ковачич и Педро, заменив Андреаса Кристенсена, Рубена Лофтус-Чика, Сеска Фабрегаса и Альваро Морату.
У "горожан" Эмерик Лапорт и Рахим Стерлинг вышли вместо Венсана Компани и Габриэля Жезуса.
"Сити" затаился в начале матча, а на девятой минуте разразился опаснейшим моментом. Стерлинг разогнал атаку из центрального круга, отдал налево партнеру и в штрафной получил ответную передачу. Рахим тут же пробил, но неудачно, и Кепа Аррисабалага намертво забрал мяч.
Вскоре гости еще пару раз прорвались в чужую штрафную, но довести свои комбинации до удара не смогли. "Сити" забрал инициативу, а заодно и мяч, хотя темп был относительно невысок.
"Горожане" смотрелись определенно предпочтительнее. Пару раз оборону "Челси" и Аррисабалагу напряг Лерой Сане.
У "синих" впереди ничего не получалось, но это не помешало им открыть счет на последней минуте тайма, когда Эден Азар с левого края штрафной прострелил в центр, а Нголо Канте на мгновение опередил Сане и послал мяч под перекладину — 1:0.
Как ни странно, хозяева начали второй тайм первым номером, а Виллиан дважды размял своего партнера по сборной Бразилии Эдерсона — со штрафного и с игры.
Довольно скоро "Челси" отдал инициативу сопернику, но чувствовал себя очень уверенно без мяча и держал атакующих игроков "Сити" на сухом пайке.
"Синие" практически не атаковали, но на 78-й минуте им предоставилась возможность разыграть угловой, и после подачи от края поля Давид Луис выпрыгнул выше всех, головой послав мяч по дуге в ворота — 2:0.
В заключительные минуты гости пытались отыграть хотя бы один гол, но безуспешно. Хозяева победили и даже не пропустили.
Свой первый гол "Челси" забил совершенно против хода игры, реализовав свой единственный момент за тайм. После перерыва "синие" заняли выжидательную позицию, а "Сити" просто не хватило свежести и скорости, чтобы разорвать насыщенную оборону соперника.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
08.12.2018 22:25
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Последние комментарии:
Сасиджа сасиджжжжаааааааа
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ЛФК проепет муму, закинут шарягу со стандарта и привет старые грабли. Хонду выепут отдельно
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Надеюсь, сегодня в раздевалке оторвут тоненькие ножки Маареза, оставшиеся части отправят в Африку. Дельфа можно тихо убить и выбросить...
Зазвездивщихся Жесуса и Сане поставить в угол, до следующего матча. Не давать хавать. Гюндогана туда же...
Давиду Сильве и Ферне дать отпуск, пусть отдохнут. Следующий матч в ЛЧ пусть Фоден и Ко сыграют...
Ждем Куна и КДБ. Поехали дальше.
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Лысый уебок то обосрался ахахахахах
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Не верил в пенсов, но молодцы че.
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Посадили на трон страпоновый с дрочеными голубую помойку,изи!
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"лучший матч сезона" (с) пинсы
Пхах, а гдн же ваш саррибол. Сыграли в типичный футбол конье(моура). Кек блять, сарриболисты ебучие.
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Луиз сегодня отлично отыграл, жоржинья все такое же говнецо.
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АЛИССОН и идирсон как мерс и москич
(ответить)
Как только Челси вышел из чемпионской гонки, портовые и шитюки начали меняться страпонами в гонке за первое место, молодцы.
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То сасиджа пишет, что канте переоцененка и ваше так сё футболист, то он пишет, что канте топ. Блять, въебите ему кто-то с локтя в ебасос
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Как же это прикольно сидеть высоко на троне - и смотреть сверху вниз на остальные команды.
Великий великий Юрген КЛОПП!
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Уфффф.....
Классная игра. Обе команды пытались играть в атакующий футбол. Челси, возможно, помогло огромное желание победить и злость после поражения в середине недели. Ну и банально повезло, че тут скрывать. В любом случае это лучшая игра Челси в сезоне, так что поздравляю всех синих!
P.S. Сити все еще фаворит сезона!
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Лучший матч этого сезона, особенно порадовала игра в защите, Аспи, Рюди, Луиз играли на самом максимуме, ни единой ошибки, Алонсо хоть и однажды отпустил Стерлинга но тоже сыграл здорово, Понравился игра пары Жоржинью, Ковачич, в целом здорово сыграли и отдали всё ради победы..
Азар находясь в плохой форме,все ровно умудряется тащить, два голевых передач + 6 заработанных фолов, маэстро этого матча...
с Сити можно играть, главное чтобы преодолеть их первый прессинг и выйти на пространство, Челси этим и занимался,сегодня мы могли забить 5 мячей, если бы не Виллиан, который снова просрал момент из хорошей позиции, у Сити не было каких то явных моментов кроме удара Уолкера и Жесуса, худшими были Марез с Силвой...
Поздравляю Синих с победой!! С одной чутка обидно что помогли портовым крысам выйти на первое место, нельзя чтоб этот колхоз выиграл чемпионат (:
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100% какой-нить Лукомский на спортсе будет писать о том как тактически Сарри переплюнул Пепа. Вот только это полная xyйня, лысый просто обоcpался.
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Полторашки не годуют ))
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6ля как можно прое6ать этому щольси, я хуею лысый cyка, когда играет е6анный махрез сити не так опасно чувствуется в атаке. даже я смог бы обыграть чушку итальянскую в одни ворота, будь я тренером сити
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С победой адекватных болел Челси!!!!
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Чё то смортю все кто зарегистрировалься в 2018 году все любители страпона..Может вам отклыкнуться от футболный сайт и посешать сайт от страпона
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как мило когда все так переживают о чемпионстве ЛФК, может и мне начать переживать, а то как-то покуй
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