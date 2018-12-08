Моуриньо: "Первый тайм был идеален"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал первый тайм матча против "Фулхэма" "идеальным".

В субботу "красные дьяволы" отпраздновали свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, уверенно разобравшись с худшей командой дивизиона — 4:1.



Три из своих голов "Юнайтед" забил до перерыва, и эти 45 минут Моуриньо считает едва ли не лучшим таймом для его команды в сезоне. В ухудшении игры "дьяволов" во втором тайме Жозе винит своего коллегу Клаудио Раньери.



"Первый тайм был действительно хорош. Мы не дали никаких шансов "Фулхэму". Мы были сильны, агрессивны и энергичны. Моментами мы показывали красивый коллективный футбол. Первый тайм был идеален".



"Второй тайм стал ошибкой Раньери. Он произвел две замены, которые улучшили его команду и доставили нам проблем, которые не возникали в первом тайме. Также, думаю, некоторые мои игроки устали. Совокупность факторов привела к тому, что второй тайм был не так хорош, как первый".



"Мы энергично действовали с мячом и без мяча. Без мяча мы прессинговали и держали Митровича вдали от ворот. А затем мы энергично играли с мячом, действуя в одно-два касания. Это было действительно хорошо", — сообщил Моуриньо Sky Sports.