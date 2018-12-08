"Арсенал" будет лишен трех центральных защитников в матче с "Саутгемптоном"

На матч следующего уикенда против "Саутгемптона" "Арсенал" отправится сразу без трех центральных защитников.

Напомним, посреди недели "канониры" потеряли с травмой молодого Роба Холдинга, который в столкновении с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом надорвал крестообразные связки колена и теперь пропустит от шести до девяти месяцев.



В субботу против "Хаддерсфилда" ситуация только усугубилась. Сократис Папастатопулос получил желтую карточку за грубую игру, а Шкодран Мустафи был предупрежден за симуляцию в чужой штрафной. Для обоих этот "горчичник" стал пятым в сезоне.



Таким образом, Сократис и Шкодран будут дисквалифицированы на матч против "святых", в котором главному тренеру "канониров" Унаи Эмери придется выбирать игроков в центр обороны из крайних защитников и Лорану Косьелни, не сыгравшего ни минуты в этом сезоне.



Отметим, что отсутствие Мустафи может не ограничиться одним матчем. Во втором тайме против "Хаддерсфилда" у немца возникли проблемы с задней поверхности бедра.



"Я не знаю, кто сыграет, но у нас есть игроки. Лихтштайнер сыграл в центре обороны сегодня и в Манчестере. Косьелни возвращается в строй, также есть Монреаль. Травма Мустафи? Да, но я думаю, она несерьезна", — сообщил Эмери на пресс-конференции.