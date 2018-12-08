Клопп: "Салах был абсолютно великолепен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Мохамед Салах был "абсолютно великолепен" в победном матче против "Борнмута".

В субботу на "Виталити" Салах продемонстрировал игру своих лучших образцов прошлого сезона. Мохамед оформил хет-трик и помог "красным" уверенно победить со счетом 0:4, заслужив похвалу Клоппа.



Он был великолепен, абсолютно великолепен. С самого начала матча он постоянно открывался за спиной у защитников. Это было важно, потому что у нас не так много быстрых парней, за исключением Садио Мане и самого Мо".



"Все мы знаем о его большом желании забивать голы, поэтому приятно, что он совершил очередной матч-болл. Второй гол Мо получился великолепным. Они хотели остановить его небольшим тактическим фолом, но он сохранил равновесие".



"Это была очень зрелая игра. Мы уверенно контролировали игру в первом тайме, забили гол, но я не был до конца доволен переменами ритма. Мы хотели создавать больше, но все равно имели достаточно хороших моментов в результате контрпрессинга", — цитирует Клоппа Sky Sports.