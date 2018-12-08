"Арсенал" вырвал победу против "Хаддерсфилда" благодаря Торрейре
Прекрасный гол Лукаса Торрейры позволил "Арсеналу" вырвать победу в концовке домашнего матча против "Хаддерсфилда" — 1:0.
Потеряв с травмой Роба Холдинга, наставник "канониров" Унаи Эмери был вынужден довериться в обороне Штефану Лихтштайнеру. После матча дисквалификации вернулся Гранит Джака, заменив Аарона Рэмси. Александр Лакасетт появился вместо Алекса Ивоби.
У "терьеров" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги вышел в старте Данни Уильямс. Также освежили состав команды Томми Смит и Крис Леве.
Матч начался весьма уныло, и лишь ближе к получасовой отметке "Арсенал" стал просыпаться. На 28-й минуте Джака выполнил прострел к воротам, но Пьер-Эмерик Обамеянг, пробив в касание, не попал в створ.
Спустя минуту хозяева "Эмирейтс" создали еще один убойный момент. Маттео Гендузи головой скинул мяч в центр штрафной на Лакасетта, который имел кучу пространства и времени, но в момент удара у Александра поехала нога.
В концовке тайма Лакасетт перехватил неудачный пас защитника назад и поразил ворота, однако секундами ранее лайнсмен зафиксировал офсайд у француза. Еще был дальний выстрел Торрейры, после которого голкипер Йонас Лессль совершил потрясающий сейв. "Хаддерсфилд" ответил лишь ударом Алекса Притчарда из пределов штрафной — над перекладиной.
Во втором тайме "Арсенал" продолжил стучаться в закрытую дверь, но гости продолжали уверенно обороняться. "Канониры" даже пытались идти на хитрость, но их попытки заработать пенальти оборачивались "горчичниками" за симуляцию.
И все-таки хозяевам удалось вырвать победу. На 83-й минуте Обамеянг принял в штрафной заброс Гендузи, поборолся с двумя защитниками и набросил мяч во вратарскую, где Торрейра нанес эффектный удар ножницами в падении — 1:0.
Все попытки "Хаддерсфилда" уйти от поражения оказались безуспешны — "канониры" своего не отдали.
За 90 минут "Хаддерсфилд" не нанес ни одного удара в створ, однако матч получился тяжелейшим для "Арсенала". У "канониров" многое не получалось, однако в старании и стремлении к успеху им не откажешь.
"Арсенал" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче
08.12.2018 20:00
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самое вкусное молоко
талицкое
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Великобритания внесла Абрамовича в черный список из-за связей с Путиным. Владельца «Челси» могут ограничить в передвижениях по Европе
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Лысому хуиле некем усилить со скамейки, это гуд
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В щель ссы )) В щель ссей кричит стадион
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Матч тв подонки не могут бабский в-бол вырубить.
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Летс факинг гооооо!!
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ЛОНДАН ИЗ БЛЮЕА
ЩЕЛБСБЕРИ!!!!!
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Челси, разьеби!
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Опять этот долбae6 Казанский
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версаче и пако рабан
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Кмон щолсберри
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Тяжелый матч, всех канониров с победой а пенсам вырвать хотя бы очко у горожан. Ливерпуль с крупной победой а манкам терпения с переводчиком. В битве колбаса вс сити я за красных. Всем хорошего футбича. Торрейра топарь но слишком часто падает, не в нагем стиле это.
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Летс гоу Роял Блю!!!
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самый нормальный бензин
лукойл
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