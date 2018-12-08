"Арсенал" вырвал победу против "Хаддерсфилда" благодаря Торрейре

Лукас Торрейра Прекрасный гол Лукаса Торрейры позволил "Арсеналу" вырвать победу в концовке домашнего матча против "Хаддерсфилда" — 1:0.

Потеряв с травмой Роба Холдинга, наставник "канониров" Унаи Эмери был вынужден довериться в обороне Штефану Лихтштайнеру. После матча дисквалификации вернулся Гранит Джака, заменив Аарона Рэмси. Александр Лакасетт появился вместо Алекса Ивоби.

У "терьеров" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги вышел в старте Данни Уильямс. Также освежили состав команды Томми Смит и Крис Леве.

Матч начался весьма уныло, и лишь ближе к получасовой отметке "Арсенал" стал просыпаться. На 28-й минуте Джака выполнил прострел к воротам, но Пьер-Эмерик Обамеянг, пробив в касание, не попал в створ.

Спустя минуту хозяева "Эмирейтс" создали еще один убойный момент. Маттео Гендузи головой скинул мяч в центр штрафной на Лакасетта, который имел кучу пространства и времени, но в момент удара у Александра поехала нога.

В концовке тайма Лакасетт перехватил неудачный пас защитника назад и поразил ворота, однако секундами ранее лайнсмен зафиксировал офсайд у француза. Еще был дальний выстрел Торрейры, после которого голкипер Йонас Лессль совершил потрясающий сейв. "Хаддерсфилд" ответил лишь ударом Алекса Притчарда из пределов штрафной — над перекладиной.

Во втором тайме "Арсенал" продолжил стучаться в закрытую дверь, но гости продолжали уверенно обороняться. "Канониры" даже пытались идти на хитрость, но их попытки заработать пенальти оборачивались "горчичниками" за симуляцию.

И все-таки хозяевам удалось вырвать победу. На 83-й минуте Обамеянг принял в штрафной заброс Гендузи, поборолся с двумя защитниками и набросил мяч во вратарскую, где Торрейра нанес эффектный удар ножницами в падении — 1:0.

Все попытки "Хаддерсфилда" уйти от поражения оказались безуспешны — "канониры" своего не отдали.

За 90 минут "Хаддерсфилд" не нанес ни одного удара в створ, однако матч получился тяжелейшим для "Арсенала". У "канониров" многое не получалось, однако в старании и стремлении к успеху им не откажешь.

"Арсенал" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 08.12.2018 20:35 # kanoniru-poker
    Надо у кыргыза пиздолиза спросить про самых вкусных телок ))

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  2. mikkiynwa 08.12.2018 20:35 # mikkiynwa
    ЩОЛБСБЕРИ ТАЩИ!

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  3. mr-s1n1st3r 08.12.2018 20:35 # mr-s1n1st3r
    Диего! Диего! Диего!

    (ответить)

  4. mr-s1n1st3r 08.12.2018 20:34 # mr-s1n1st3r
    ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ!
    ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ!
    ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ!
    ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ! ЧЕЛСИ!

    (ответить)

  5. melwood-lfc 08.12.2018 20:34 # melwood-lfc
    самое вкусное молоко
    талицкое

    (ответить)

  6. chebrec 08.12.2018 20:33 # chebrec
    Великобритания внесла Абрамовича в черный список из-за связей с Путиным. Владельца «Челси» могут ограничить в передвижениях по Европе

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  7. hollywood-hoe 08.12.2018 20:32 # hollywood-hoe
    Лысому хуиле некем усилить со скамейки, это гуд

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  8. kanoniru-poker 08.12.2018 20:31 # kanoniru-poker
    В щель ссы )) В щель ссей кричит стадион

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  9. jjflash68 08.12.2018 20:30 # jjflash68
    Матч тв подонки не могут бабский в-бол вырубить.

    (ответить)

  10. mikkiynwa 08.12.2018 20:29 # mikkiynwa
    ЧЕЛСИ!! ЧЕЛСИ!!ЧЕЛСИ!!!!!!

    Щооооооооольсбериииииии

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  11. melwood-lfc 08.12.2018 20:28 # melwood-lfc
    самые вкусные мандарины
    маленькие с веточками

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  12. bezviz 08.12.2018 20:27 # bezviz
    Летс факинг гооооо!!

    (ответить)

  13. mikkiynwa 08.12.2018 20:27 # mikkiynwa
    ЛОНДАН ИЗ БЛЮЕА
    ЩЕЛБСБЕРИ!!!!!

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  14. bezviz 08.12.2018 20:26 # bezviz
    Челси, разьеби!

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  15. ganinilyha 08.12.2018 20:26 # ganinilyha
    Опять этот долбae6 Казанский

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  16. melwood-lfc 08.12.2018 20:26 # melwood-lfc
    самый лучший парфюм
    версаче и пако рабан

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  17. fowler9 08.12.2018 20:25 # fowler9
    Кмон щолсберри

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  18. kanoniru-poker 08.12.2018 20:24 # kanoniru-poker
    Тяжелый матч, всех канониров с победой а пенсам вырвать хотя бы очко у горожан. Ливерпуль с крупной победой а манкам терпения с переводчиком. В битве колбаса вс сити я за красных. Всем хорошего футбича. Торрейра топарь но слишком часто падает, не в нагем стиле это.

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  19. chebrec 08.12.2018 20:23 # chebrec
    Летс гоу Роял Блю!!!

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  20. melwood-lfc 08.12.2018 20:22 # melwood-lfc
    самый нормальный бензин
    лукойл

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