"Арсенал" вырвал победу против "Хаддерсфилда" благодаря Торрейре

Прекрасный гол Лукаса Торрейры позволил "Арсеналу" вырвать победу в концовке домашнего матча против "Хаддерсфилда" — 1:0.

Потеряв с травмой Роба Холдинга, наставник "канониров" Унаи Эмери был вынужден довериться в обороне Штефану Лихтштайнеру. После матча дисквалификации вернулся Гранит Джака, заменив Аарона Рэмси. Александр Лакасетт появился вместо Алекса Ивоби.



У "терьеров" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги вышел в старте Данни Уильямс. Также освежили состав команды Томми Смит и Крис Леве.



Матч начался весьма уныло, и лишь ближе к получасовой отметке "Арсенал" стал просыпаться. На 28-й минуте Джака выполнил прострел к воротам, но Пьер-Эмерик Обамеянг, пробив в касание, не попал в створ.



Спустя минуту хозяева "Эмирейтс" создали еще один убойный момент. Маттео Гендузи головой скинул мяч в центр штрафной на Лакасетта, который имел кучу пространства и времени, но в момент удара у Александра поехала нога.



В концовке тайма Лакасетт перехватил неудачный пас защитника назад и поразил ворота, однако секундами ранее лайнсмен зафиксировал офсайд у француза. Еще был дальний выстрел Торрейры, после которого голкипер Йонас Лессль совершил потрясающий сейв. "Хаддерсфилд" ответил лишь ударом Алекса Притчарда из пределов штрафной — над перекладиной.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил стучаться в закрытую дверь, но гости продолжали уверенно обороняться. "Канониры" даже пытались идти на хитрость, но их попытки заработать пенальти оборачивались "горчичниками" за симуляцию.



И все-таки хозяевам удалось вырвать победу. На 83-й минуте Обамеянг принял в штрафной заброс Гендузи, поборолся с двумя защитниками и набросил мяч во вратарскую, где Торрейра нанес эффектный удар ножницами в падении — 1:0.



Все попытки "Хаддерсфилда" уйти от поражения оказались безуспешны — "канониры" своего не отдали.



За 90 минут "Хаддерсфилд" не нанес ни одного удара в створ, однако матч получился тяжелейшим для "Арсенала". У "канониров" многое не получалось, однако в старании и стремлении к успеху им не откажешь.



"Арсенал" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче