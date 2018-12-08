"Юнайтед" одержал самую крупную победу в сезоне

"Манчестер Юнайтед" одержал свою самую крупную победу в сезоне, отведя душу на последней команде Премьер-Лиги "Фулхэме" — 4:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Ромелу Лукаку, заменив в нападении травмировавшегося против "Арсенала" Антони Мартиаля, а вот Поль Погба так и остался на лавке. Помимо Лукаку, появились с первых минут и Фил Джонс, Эшли Янг, Хуан Мата.



Главный тренер "дачников" Клаудио Раньери поменял половину полевых игроков относительно 1:1 с "Лестером" в среду. Свой шанс получили Тим Рим, Джо Брайан, Том Кэрни, Андре-Франк Замбо-Ангисса и Андре Шюррле.



Не сказать, что хозяева в сумасшедшем темпе начали матч, но сделали это достаточно уверенно и уже на 13-й минуте открыли счет. Эшли Янг вошел в штрафную площадь с левого фланга, издевательски обыграв Дениса Одои, а затем нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



"Юнайтед" продолжал уверенно владеть инициативой, тогда как у "Фулхэма" совершенно не получалось огрызаться. На 28-й минуте Маркус Рэшфорд получил передачу по левому флангу от Лукаку и прострелил в центр под удар Мате — 2:0.



"Дачники" совершенно не подавали признаков жизни и зачастую просто не поспевали за соперником. Под занавес тайма Мата получил разрезающую передачу вблизи лицевой на левом краю штрафной, откуда прострелил на линию вратарской, а Лукаку лишь подставил ногу — 3:0.



Во втором тайме игра не изменилась, "дьяволы" все так же доминировали над соперником. На 59-й минуте Эррера невероятным образом промахнулся по воротам из убойной позиции.



На 66-й минуте Эррера вновь обратил на себя внимание, сфолив в своей штрафной на Абубакаре Камара. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 3:1.



"Фулхэм" оживился, но уже на 68-й минуте все надежды гостей отыграться были перечеркнуты удалением Замбо-Ангисса, который получил вторую желтую карточку за достаточно безобидный фол на Рэшфорде.



Вдесятером "дачники" совсем рассыпались. Моменты во владениях Серхио Рико стали возникать с пугающей частотой, и на 82-й минуте Рэшфорд ударом с левого фланга поразил ближний угол ворот — 4:1.



"Юнайтед" одержал убедительную победу — свою первую в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Фулхэм" выглядел очень слабо, продемонстрировав, почему находится на самом дне в таблице.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче