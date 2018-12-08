"Юнайтед" одержал самую крупную победу в сезоне
"Манчестер Юнайтед" одержал свою самую крупную победу в сезоне, отведя душу на последней команде Премьер-Лиги "Фулхэме" — 4:1.
В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Ромелу Лукаку, заменив в нападении травмировавшегося против "Арсенала" Антони Мартиаля, а вот Поль Погба так и остался на лавке. Помимо Лукаку, появились с первых минут и Фил Джонс, Эшли Янг, Хуан Мата.
Главный тренер "дачников" Клаудио Раньери поменял половину полевых игроков относительно 1:1 с "Лестером" в среду. Свой шанс получили Тим Рим, Джо Брайан, Том Кэрни, Андре-Франк Замбо-Ангисса и Андре Шюррле.
Не сказать, что хозяева в сумасшедшем темпе начали матч, но сделали это достаточно уверенно и уже на 13-й минуте открыли счет. Эшли Янг вошел в штрафную площадь с левого фланга, издевательски обыграв Дениса Одои, а затем нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.
"Юнайтед" продолжал уверенно владеть инициативой, тогда как у "Фулхэма" совершенно не получалось огрызаться. На 28-й минуте Маркус Рэшфорд получил передачу по левому флангу от Лукаку и прострелил в центр под удар Мате — 2:0.
"Дачники" совершенно не подавали признаков жизни и зачастую просто не поспевали за соперником. Под занавес тайма Мата получил разрезающую передачу вблизи лицевой на левом краю штрафной, откуда прострелил на линию вратарской, а Лукаку лишь подставил ногу — 3:0.
Во втором тайме игра не изменилась, "дьяволы" все так же доминировали над соперником. На 59-й минуте Эррера невероятным образом промахнулся по воротам из убойной позиции.
На 66-й минуте Эррера вновь обратил на себя внимание, сфолив в своей штрафной на Абубакаре Камара. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 3:1.
"Фулхэм" оживился, но уже на 68-й минуте все надежды гостей отыграться были перечеркнуты удалением Замбо-Ангисса, который получил вторую желтую карточку за достаточно безобидный фол на Рэшфорде.
Вдесятером "дачники" совсем рассыпались. Моменты во владениях Серхио Рико стали возникать с пугающей частотой, и на 82-й минуте Рэшфорд ударом с левого фланга поразил ближний угол ворот — 4:1.
"Юнайтед" одержал убедительную победу — свою первую в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Фулхэм" выглядел очень слабо, продемонстрировав, почему находится на самом дне в таблице.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче
08.12.2018 19:55
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Маур ин!!!
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мда, сколько же еще Моур будет унижать своих хейтеров.
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Говорят чурка ебаная вые6ал мамашу онли ливерпуль после матча с борнмутом
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моур живи!
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Боруссия на троне, Бавария на страпоне
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Мю в шаге от трона!
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ЛИВЕРПУЛЬ НА ТРОНЕ ! ! !
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в гонке, ливерка с сити могут освобождать трон уже садиться на сами знаете что. великий жозе нашел формулу успеха и победа над 20й командой чемпионата доказывает это
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