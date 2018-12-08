"Юнайтед" одержал самую крупную победу в сезоне

Эшли Янг и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" одержал свою самую крупную победу в сезоне, отведя душу на последней команде Премьер-Лиги "Фулхэме" — 4:1.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Ромелу Лукаку, заменив в нападении травмировавшегося против "Арсенала" Антони Мартиаля, а вот Поль Погба так и остался на лавке. Помимо Лукаку, появились с первых минут и Фил Джонс, Эшли Янг, Хуан Мата.

Главный тренер "дачников" Клаудио Раньери поменял половину полевых игроков относительно 1:1 с "Лестером" в среду. Свой шанс получили Тим Рим, Джо Брайан, Том Кэрни, Андре-Франк Замбо-Ангисса и Андре Шюррле.

Не сказать, что хозяева в сумасшедшем темпе начали матч, но сделали это достаточно уверенно и уже на 13-й минуте открыли счет. Эшли Янг вошел в штрафную площадь с левого фланга, издевательски обыграв Дениса Одои, а затем нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

"Юнайтед" продолжал уверенно владеть инициативой, тогда как у "Фулхэма" совершенно не получалось огрызаться. На 28-й минуте Маркус Рэшфорд получил передачу по левому флангу от Лукаку и прострелил в центр под удар Мате — 2:0.

"Дачники" совершенно не подавали признаков жизни и зачастую просто не поспевали за соперником. Под занавес тайма Мата получил разрезающую передачу вблизи лицевой на левом краю штрафной, откуда прострелил на линию вратарской, а Лукаку лишь подставил ногу — 3:0.

Во втором тайме игра не изменилась, "дьяволы" все так же доминировали над соперником. На 59-й минуте Эррера невероятным образом промахнулся по воротам из убойной позиции.

На 66-й минуте Эррера вновь обратил на себя внимание, сфолив в своей штрафной на Абубакаре Камара. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 3:1.

"Фулхэм" оживился, но уже на 68-й минуте все надежды гостей отыграться были перечеркнуты удалением Замбо-Ангисса, который получил вторую желтую карточку за достаточно безобидный фол на Рэшфорде.

Вдесятером "дачники" совсем рассыпались. Моменты во владениях Серхио Рико стали возникать с пугающей частотой, и на 82-й минуте Рэшфорд ударом с левого фланга поразил ближний угол ворот — 4:1.

"Юнайтед" одержал убедительную победу — свою первую в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Фулхэм" выглядел очень слабо, продемонстрировав, почему находится на самом дне в таблице.

"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 19:55

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  1. chebrec 08.12.2018 20:21 # chebrec
    Маур ин!!!

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  2. alexomck 08.12.2018 20:20 # alexomck
    мда, сколько же еще Моур будет унижать своих хейтеров.

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  3. liverpo0ol 08.12.2018 20:02 # liverpo0ol
    Говорят чурка ебаная вые6ал мамашу онли ливерпуль после матча с борнмутом

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  4. electric 08.12.2018 20:02 # electric
    моур живи!

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  5. ba-29 08.12.2018 20:02 # ba-29
    Боруссия на троне, Бавария на страпоне

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  6. skychnie-oboi 08.12.2018 20:00 # skychnie-oboi
    Мю в шаге от трона!

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  7. gameboy 08.12.2018 19:59 # gameboy
    ЛИВЕРПУЛЬ НА ТРОНЕ ! ! !

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  8. van-der-slav 08.12.2018 19:58 # van-der-slav
    в гонке, ливерка с сити могут освобождать трон уже садиться на сами знаете что. великий жозе нашел формулу успеха и победа над 20й командой чемпионата доказывает это

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