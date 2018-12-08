Почеттино: "По финансам мы в одном ряду с "Эвертоном", "Вест Хэмом" и "Лестером"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что по уровню финансовой мощи его клуб стоит в одном ряду с "Эвертоном", "Вест Хэмом" и "Лестером".

В последние сезоны "шпоры" регулярно участвуют в Лиге Чемпионов, однако Почеттино продолжает считать, что "Тоттенхэм" способен составить конкуренцию другим представителям топ-6 Премьер-Лиги лишь на футбольном поле.



В преддверии субботнего выезда к "лисам" Почеттино признал, что "Тоттенхэм" не обладает такими финансами, как другие фавориты дивизиона, однако деньги — не главное.



"Если сравнивать инвестиции и бюджет, то мы в одном положении с "Эвертоном", "Вест Хэмом" и "Лестером". Конечно, в этом отношении мы очень далеки от больших команд вроде "Сити" и "Юнайтед". Но в плане очков мы ближе к ним, чем остальные. В прошлом сезоне точно так же: мы были ближе к ним в плане очков, нежели об этом говорит наш бюджет".



"Непросто становиться лучше только за счет инвестиций. Тебе нужно время: чтобы инвестировать, создать философию и методологию. Думаю, у "Тоттенхэма" есть четкое представление, как все должно быть. После этого ты должен постараться удерживать лучших игроков, чтобы быть конкурентоспособными. Иногда деньги помогают, но это не самое важное. В конце концов, сколько бы ты ни инвестировал, победить все равно может только одна команда", — цитирует Почеттино The Guardian.