"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге
Хет-трик Мохамеда Салаха помог "Ливерпулю" разгромить на выезде "Борнмут" со счетом 0:4 и минимум на несколько часов выйти в лидеры Премьер-Лиги.
В стартовом составе "вишенок" неожиданно не оказалось нападающего Каллума Уилсона, который сыграл все предыдущие матчи этого сезона Премьер-Лиги. Также команда недосчиталась травмированного Льюиса Кука. Вместо этих двоих вышли Эндрю Сурман и Джуниор Станислас.
На свой 500-й матч за карьеру в рамках Премьер-Лиги вышел Джеймс Милнер, причем в качестве капитана "красных". Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Дивок Ориги и Даниэль Старридж оказались только в запасе. Зато вернулись в команду Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум, Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
Матч начался очень неторопливо, что объяснимо, учитывая сумасшедший график. Постепенно "Ливерпуль" стал обозначать некоторое давление, на что "Борнмут" ответил опасным ударом Дэвида Брукса с нескольких метров — голкипер гостей Алиссон защитил ближний угол своих ворот.
А на 26-й минуте "красные" открыли счет. Асмир Бегович среагировал на дальний удар Фирмино, но отразил мяч в центр штрафной площадки, куда первым подоспел Салах и сыграл на добивании — 0:1.
Пропустив, хозяева заметно добавили. "Ливерпуль" позволял своему сопернику достаточно комфортно владеть мячом и переходить половину поля, однако удар Брукса так и остался единственным точным для "вишенок" за 45 минут.
Едва начался второй тайм, как "красные" удвоили счет. Салах совершил рывок из глубины поля, устоял на ногах после фола Стива Кука, оторвался от Натана Аке и послал мяч в нижний угол ворот — 0:2.
В дальнейшем "Ливерпуль" был спокоен как удав, тогда как в действиях "Борнмута" было много суеты и мало смысла. Третий гол гостей не стал сюрпризом — вернее, автогол хозяев. На 68-й минуте Кук в стиле заправского нападающего подправил мяч пяткой в ворота после прострела Робертсона — 0:3.
На 77-й минуте невезучий Кук не устоял на ногах в борьбе с Салахом после передачи через полполя. В результате Мохамед устремился к воротам, дважды обыграл Беговича и поразил цель — 0:4. Более "вишенки" уже не сопротивлялись.
Учитывая жесточайший график, "Ливерпуль" очень правильно рассчитал свои силы на этот матч, прекрасно распорядившись своими моментами. "Красные" уверенно контролировали игру, не сильно для этого напрягаясь, тогда как "Борнмут" был излишне суетлив, а вдобавок еще и невезуч.
"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче
08.12.2018 17:25
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Последние комментарии:
Колбаса так расскудахталась, будто завершились их 29 лет сосания пиструнов
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Привычная победа колбасы, а столько шума...
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Давно не было таких спокойных побед. Командно сыграли очень уверенно.
Болеем за пенсов, но не особо верится что они дадут бой.
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каких то 2- портовых клуба, ЕБУТ И ДЕРЖАТ В СТРАХЕ всю англию, обоюдно заменяя друг друга на ТРОНЕ
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ожидаемый осткок в стиле этого сезона по мотивам сафовких учебников, надеюсь в лч их прокатят через одно место
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полузащитник Салах, находящийся в кризисе, забил столько, сколько и центральный нап Обемьянг))
вот он уровень лучшего нападающего покерят в истории на пару с Анри
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№ Имя Команда Голов
1 Мохамед Салах Ливерпуль 10
2 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 10 (1 пен)
3 Харри Кейн Тоттенхэм 9 (3 пен)
Источник: http://fapl.ru/topscorers/
нужно больше пеналей соперникам шпор ставить, а то Кейну придется голы со всяких аллиэриксенов сидеть переписывать.
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Сейчас Челси проиграем и тут праздник начнётся , ливерка уже в декабре чемп отпразднует
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скузи болеют за пенсов в матче против сити, а покерята за мс?
ебать зашквар конечно, проще подорвать эти 2 помойки бомбой на стадионе и все будут довольны
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Моху с хет-триком, Беку с очередным клиншитом, а нас всех с лидерством.
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короли на троне
сити на страпоне
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Отставание*))))
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Просто на троне.
Просто номер один в АПЛ!
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Первый тайм как всегда скучный, второй более менее стали пробираться к воротам.
Собственно без интенсивной энерго затраты, можно сказать в пол ноги прошли крепкого середнячка.
С Наполи придется попотеть, у тех сволочей крепкая оборона.
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Еее бейби ебем всех на своём пути
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красиво. изи победа на классе, несмотря на полурезерв и лишний день отдыха у соперника. все молодцы, алиссон очередной сухарь оформил, настоящая стена.
возможно при первом голе был офсайд, но борнмут сам выйграл в предыдущем туре, забив решающий гол также.
сити теперь на нервах.
клопп топ.
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1.Алиссон 10 сухих матчей.
2. Эдерсон 8..
И тут на страпоне мешки сидят, да что ж такое...
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На троне (с) Вперёд Пенсюки
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Пол Мейсон, наш чел
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