Эмери рассказал, что его впечатляет в Торрейре больше всего

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил впечатляющую физическую готовность полузащитника Лукаса Торрейры.

В последние недели уругвайский опорник превратился в важнейшего игрока команды Эмери и любимчика фанатов. В недавнем дерби против "Тоттенхэма" Торрейра даже отметился своим дебютным голом за клуб.



На протяжении этого насыщенного периода Лукас не демонстрирует никаких признаков усталости, и это производит впечатление на Унаи.



"Его игра становится лучше. Каждый игрок, добавляя в уверенности и беря на себя больше ответственности, помогает своим партнерам по команде".



"Лукас Торрейра обладает важными качествами, особенно в плане физической готовности. Я хочу, чтобы каждый игрок был способен играть по графику воскресенье-среда-суббота и делать это хорошо в плане физики, тактики и техники. В этом отношении Лукас Торрейра демонстрирует очень высокий уровень", — цитирует Эмери Daily Mirror.