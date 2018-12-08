Эмери рассказал, что его впечатляет в Торрейре больше всего
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил впечатляющую физическую готовность полузащитника Лукаса Торрейры.
В последние недели уругвайский опорник превратился в важнейшего игрока команды Эмери и любимчика фанатов. В недавнем дерби против "Тоттенхэма" Торрейра даже отметился своим дебютным голом за клуб.
На протяжении этого насыщенного периода Лукас не демонстрирует никаких признаков усталости, и это производит впечатление на Унаи.
"Его игра становится лучше. Каждый игрок, добавляя в уверенности и беря на себя больше ответственности, помогает своим партнерам по команде".
"Лукас Торрейра обладает важными качествами, особенно в плане физической готовности. Я хочу, чтобы каждый игрок был способен играть по графику воскресенье-среда-суббота и делать это хорошо в плане физики, тактики и техники. В этом отношении Лукас Торрейра демонстрирует очень высокий уровень", — цитирует Эмери Daily Mirror.
08.12.2018 17:00
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....то, что его даже не замечал Эррера и даже фелла прокидывал между ног
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ну что за топаря мы выхватили, еще за копейки еще и лучше чем Канте
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