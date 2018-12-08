Каррагер уверен, что у Мораты нет будущего в "Челси"

Эксперт Джейми Каррагер считает, что у нападающего Альваро Мораты нет будущего в клубе.

Вскоре после начала своего второго сезона на "Стэмфорд Бридж" Мората принялся демонстрировать определенные успехи, забив ряд голов, но в последние недели снова пошел на спад.



Каррагер уже не верит, что у 26-летнего испанца получится когда-либо заиграть в "Челси". Джейми считает, что после Дидье Дрогба у "синих" есть определенные требования к нападающим, и Мората этим требованиям просто не отвечает.



"Думаю, Дрогба изменил восприятие того, на что способен нападающий и какой облик он может придать команде. В связи с этим возникает вопрос, чем запомнится в клубе Альваро Мората, очередной преемник на позиции Дрогба, и в данный момент мне сложно поверить, что у него есть будущее в клубе".



"Оценивая его с точки зрения центрального защитника, я могу видеть, что он обладает отличной техникой, но также мне бросается в глаза, что хороший защитник может доминировать против него".



"Он самый дорогой полевой игрок "Челси" всех времен, уступая по стоимости трансфера только Кепе Аррисабалаге. Учитывая это, я понимаю, почему Маурицио Сарри так упорно пытается преобразить его. Но я не думаю, что в реальности Мората когда-либо сможет заиграть в "Челси". Уверен, в клубе думают так же", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.



Добавим, что в 20 матчах этого сезона за "Челси" Мората забил семь голов.