Каррагер уверен, что у Мораты нет будущего в "Челси"

Альваро Мората Эксперт Джейми Каррагер считает, что у нападающего Альваро Мораты нет будущего в клубе.

Вскоре после начала своего второго сезона на "Стэмфорд Бридж" Мората принялся демонстрировать определенные успехи, забив ряд голов, но в последние недели снова пошел на спад.

Каррагер уже не верит, что у 26-летнего испанца получится когда-либо заиграть в "Челси". Джейми считает, что после Дидье Дрогба у "синих" есть определенные требования к нападающим, и Мората этим требованиям просто не отвечает.

"Думаю, Дрогба изменил восприятие того, на что способен нападающий и какой облик он может придать команде. В связи с этим возникает вопрос, чем запомнится в клубе Альваро Мората, очередной преемник на позиции Дрогба, и в данный момент мне сложно поверить, что у него есть будущее в клубе".

"Оценивая его с точки зрения центрального защитника, я могу видеть, что он обладает отличной техникой, но также мне бросается в глаза, что хороший защитник может доминировать против него".

"Он самый дорогой полевой игрок "Челси" всех времен, уступая по стоимости трансфера только Кепе Аррисабалаге. Учитывая это, я понимаю, почему Маурицио Сарри так упорно пытается преобразить его. Но я не думаю, что в реальности Мората когда-либо сможет заиграть в "Челси". Уверен, в клубе думают так же", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

Добавим, что в 20 матчах этого сезона за "Челси" Мората забил семь голов.


Метки Каррагер, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 16:00

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  1. ry-l 08.12.2018 17:04 # ry-l
    Адекватный скаузер, однако

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  2. al-faarabi 08.12.2018 16:37 # al-faarabi
    топ игрок, но топ страйкер (с) ccccchelsea

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  3. vvvv 08.12.2018 16:34 # vvvv
    Я тоже уверен.Думал норм футболера купили, а в итоге какую то проф балерину втюхали гандоны из Мадрида.

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  4. smokekush 08.12.2018 16:31 # smokekush
    Что лукака что морат такое дно на данный момент , болелам остается надеятся что моск станет на место и начнут играть , тут как не крути и от тренера зависит но скорее 50 на 50

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  5. chr1s8rown 08.12.2018 16:30 # chr1s8rown
    карма за Торреса !!!!!!!

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  6. lfcynwa 08.12.2018 16:03 # lfcynwa
    Зрит в корень

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