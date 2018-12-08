Каррагер уверен, что у Мораты нет будущего в "Челси"
Эксперт Джейми Каррагер считает, что у нападающего Альваро Мораты нет будущего в клубе.
Вскоре после начала своего второго сезона на "Стэмфорд Бридж" Мората принялся демонстрировать определенные успехи, забив ряд голов, но в последние недели снова пошел на спад.
Каррагер уже не верит, что у 26-летнего испанца получится когда-либо заиграть в "Челси". Джейми считает, что после Дидье Дрогба у "синих" есть определенные требования к нападающим, и Мората этим требованиям просто не отвечает.
"Думаю, Дрогба изменил восприятие того, на что способен нападающий и какой облик он может придать команде. В связи с этим возникает вопрос, чем запомнится в клубе Альваро Мората, очередной преемник на позиции Дрогба, и в данный момент мне сложно поверить, что у него есть будущее в клубе".
"Оценивая его с точки зрения центрального защитника, я могу видеть, что он обладает отличной техникой, но также мне бросается в глаза, что хороший защитник может доминировать против него".
"Он самый дорогой полевой игрок "Челси" всех времен, уступая по стоимости трансфера только Кепе Аррисабалаге. Учитывая это, я понимаю, почему Маурицио Сарри так упорно пытается преобразить его. Но я не думаю, что в реальности Мората когда-либо сможет заиграть в "Челси". Уверен, в клубе думают так же", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
Добавим, что в 20 матчах этого сезона за "Челси" Мората забил семь голов.
08.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
Адекватный скаузер, однако
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топ игрок, но топ страйкер (с) ccccchelsea
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Я тоже уверен.Думал норм футболера купили, а в итоге какую то проф балерину втюхали гандоны из Мадрида.
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Что лукака что морат такое дно на данный момент , болелам остается надеятся что моск станет на место и начнут играть , тут как не крути и от тренера зависит но скорее 50 на 50
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карма за Торреса !!!!!!!
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Зрит в корень
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