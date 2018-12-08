Ромелу Лукаку планирует стать тренером

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил о своих амбициях стать "первым успешным африканским тренером".



В свои 25 лет Лукаку все еще очень далек от завершения игровой карьеры, однако это не мешает Ромелу задумываться о том, чем он будет заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.



Лукаку, которому нередко припоминают его конголезское происхождение, хочет добиваться успеха как тренер и с помощью этого бороться с неравенством в футболе.



"Признаюсь честно, я хочу быть первым успешным африканским тренером, потому что в Бельгии меня по-прежнему воспринимают африканцем. И я хочу открыть дорогу в футбол своим людям".



"Если тебе не нравится моя игра, то это нормально. Но я родился здесь. Я вырос в Антверпене, Льеже и Брюсселе. Я бельгиец. Все мы бельгийцы. Ведь это и делает эту страну такой классной, не так ли?" — сообщил Лукаку Otro.