Ромелу Лукаку планирует стать тренером

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил о своих амбициях стать "первым успешным африканским тренером".

В свои 25 лет Лукаку все еще очень далек от завершения игровой карьеры, однако это не мешает Ромелу задумываться о том, чем он будет заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.

Лукаку, которому нередко припоминают его конголезское происхождение, хочет добиваться успеха как тренер и с помощью этого бороться с неравенством в футболе.

"Признаюсь честно, я хочу быть первым успешным африканским тренером, потому что в Бельгии меня по-прежнему воспринимают африканцем. И я хочу открыть дорогу в футбол своим людям".

"Если тебе не нравится моя игра, то это нормально. Но я родился здесь. Я вырос в Антверпене, Льеже и Брюсселе. Я бельгиец. Все мы бельгийцы. Ведь это и делает эту страну такой классной, не так ли?" — сообщил Лукаку Otro.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 15:00

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  1. dallaslp 08.12.2018 15:17 # dallaslp
    для начала неплохо было бы начать карьеру футболиста...

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  2. ganinilyha 08.12.2018 15:07 # ganinilyha
    В третьей Бельгийской лиге. Вперёд.

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  3. frisby 08.12.2018 15:02 # frisby
    дальше физрука в школе для умственно отсталых нигеру не светит.

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  4. gidro-met 08.12.2018 15:01 # gidro-met
    Юнайтед уже хоть завтра может начать вытаскивать из выгребной ямы, в которую Маур надёжно загнал

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