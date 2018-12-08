Ромелу Лукаку планирует стать тренером
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил о своих амбициях стать "первым успешным африканским тренером".
В свои 25 лет Лукаку все еще очень далек от завершения игровой карьеры, однако это не мешает Ромелу задумываться о том, чем он будет заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.
Лукаку, которому нередко припоминают его конголезское происхождение, хочет добиваться успеха как тренер и с помощью этого бороться с неравенством в футболе.
"Признаюсь честно, я хочу быть первым успешным африканским тренером, потому что в Бельгии меня по-прежнему воспринимают африканцем. И я хочу открыть дорогу в футбол своим людям".
"Если тебе не нравится моя игра, то это нормально. Но я родился здесь. Я вырос в Антверпене, Льеже и Брюсселе. Я бельгиец. Все мы бельгийцы. Ведь это и делает эту страну такой классной, не так ли?" — сообщил Лукаку Otro.
08.12.2018 15:00
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для начала неплохо было бы начать карьеру футболиста...
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В третьей Бельгийской лиге. Вперёд.
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дальше физрука в школе для умственно отсталых нигеру не светит.
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Юнайтед уже хоть завтра может начать вытаскивать из выгребной ямы, в которую Маур надёжно загнал
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