Пеллегрин собирается тренировать до 75 лет

Наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал, что планирует тренировать до 75 лет.

В субботу подопечные Пеллегрини принимают на Лондонском стадионе "Кристал Пэлас" — команду самого возрастного тренера Премьер-Лиги в лице Роя Ходжсона, которому 71 год.



При этом сам 65-летний чилиец является только четвертым старейшим тренером в дивизионе, уступая также Нилу Уорноку из "Кардиффа" (70) и Клаудио Раньери из "Фулхэма" (67).



Пеллегрини, начавший свою тренерскому карьеру в 1988 году и выигравший титул Премьер-Лиги в 2014 с "Манчестер Сити", даже не думает останавливаться чувствует в себе силы и энергию провести в футболе еще декаду.



"Я бы хотел работать и после 70. Может быть, даже в 75 лет".



"Я бы предпочел быть на 10 лет моложе, но ты можешь работать, как и раньше, только если будет поддерживать себя в хорошей форме и оставаться голодным".



"Чем опытнее ты становишься, тем проще анализировать матчи в этой профессии", — цитирует Пеллегрини BBC.