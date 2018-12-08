Почеттино по-прежнему счастлив в "Тоттенхэме"

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что предан своему клубу и не помышляет о переходе в "Манчестер Юнайтед" или "Реал".

На днях в прессе появились слухи, что в конце сезона "Юнайтед" может расстаться с 40 миллионами фунтов, чтобы переманить Почеттино из Северного Лондона. Также аргентинца продолжают сватать в "Реал".

Однако Маурисио не планирует менять клуб в обозримом будущем. Почеттино по-прежнему счастлив в "Тоттенхэме", несмотря на все неурядицы со стадионом и трансферами.

"Самое важное, что я чувствую себя таким счастливым здесь. В "Тоттенхэме" ценят мою работу. Я счастлив в "Тоттенхэме", потому что наша работа здесь получает признание".

"Мы чувствуем это. Президент Даниэль Леви продлил мой контракт на пять лет, потому что чувствует, что в данный момент и данный период мы являемся лучшими людьми, чтобы управлять этим кораблем и этим клубом".

"Это признание для нас. Самое важное — это твои ощущения и то, насколько ты чувствуешь себя как дома", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 13:00

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  1. manutd-20champ 08.12.2018 13:20 # manutd-20champ
    счастье это не работа и тем более не еврейский клуб.
    есть более весомые понятия счастья.
    хотя, у каждого своё видение и понятие этого чувства

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  2. gidro-met 08.12.2018 13:05 # gidro-met
    на фото - вот так выглядит лицо счастливчика

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