Почеттино по-прежнему счастлив в "Тоттенхэме"
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что предан своему клубу и не помышляет о переходе в "Манчестер Юнайтед" или "Реал".
На днях в прессе появились слухи, что в конце сезона "Юнайтед" может расстаться с 40 миллионами фунтов, чтобы переманить Почеттино из Северного Лондона. Также аргентинца продолжают сватать в "Реал".
Однако Маурисио не планирует менять клуб в обозримом будущем. Почеттино по-прежнему счастлив в "Тоттенхэме", несмотря на все неурядицы со стадионом и трансферами.
"Самое важное, что я чувствую себя таким счастливым здесь. В "Тоттенхэме" ценят мою работу. Я счастлив в "Тоттенхэме", потому что наша работа здесь получает признание".
"Мы чувствуем это. Президент Даниэль Леви продлил мой контракт на пять лет, потому что чувствует, что в данный момент и данный период мы являемся лучшими людьми, чтобы управлять этим кораблем и этим клубом".
"Это признание для нас. Самое важное — это твои ощущения и то, насколько ты чувствуешь себя как дома", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
08.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
счастье это не работа и тем более не еврейский клуб.
есть более весомые понятия счастья.
хотя, у каждого своё видение и понятие этого чувства
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на фото - вот так выглядит лицо счастливчика
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