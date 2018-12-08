Клопп: "Мы ожидаем, что Сити" будет постоянно побеждать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что впечатляющая форма "Манчестер Сити" оставляет "красным" не так много пространства для ошибок.

Выдав свой лучший старт сезона в рамках высшего дивизиона за свою 126-летнюю историю, мерсисайдский клуб все равно занимает лишь второе место, отставая на два очка от лидирующего "Сити".



Тем не менее, Клопп призывает свою команду не унывать и не тратить энергию и внимание, думая об успехах конкурента.



"Как мы можем жаловаться насчет этого? В наших силах лишь набирать как можно больше очков, а там будет видно".



"Мы не можем сделать что-либо больше, чем это. Когда мы возвращаемся в раздевалку и видим, что "Манчестер Сити" снова победил, это абсолютно не должно быть проблемой для нас".



"Мы как раз и ожидаем, что они будут постоянно побеждать, за исключением матчей против нас. Поэтому мы лишь можем постараться провести сезон как можно лучше. В этот сложный период ты должен быть сосредоточен исключительно на своей игре".



"Ты не можешь играть против двух команд — одной на поле и одной в своей голове. Это так не работает".



"Как бы они ни завершили сезон, это, наверное, будет заслуженно. То же самое относится к нам",— приводит слова Клоппа Liverpool Echo.