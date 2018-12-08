Гвардиола: "Та победа над "Челси" стала катализатором к чемпионству "Сити"

Кевин Де Брюйне Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что победа над "Челси" в прошлом сезоне заставила его команду поверить в свои шансы на титул Премьер-Лиги.

Во время своего предыдущего визита на "Стэмфорд Бридж", в сентябре прошлого года, "горожане" вырвали минимальную победу благодаря потрясающему голу Кевина Де Брюйне во втором тайме.

Тот успех против "Челси", находившегося в статусе действующего чемпиона, стать частью впечатляющей серии "Сити" из 18 побед подряд в Премьер-Лиге.

В преддверии субботнего выезда к "синим" Гвардиола вспомнил о том матче и рассказал, какое важное значение он имел.

"Победа там в прошлом сезоне значила больше, чем три очка. Она показала, что мы можем сделать это. То был важный для нас шаг в прошлом сезоне, мы проводили свой первый большой выездной матч, да и еще против действующего чемпиона. Тогда мы смогли сказать себе: "Мы можем отправиться куда угодно и добиться победы при хорошей игре".

"Далее мы просто продолжали в том же духе, и теперь мы хотим повторить это. Конечно, в такого рода матчах ты жаждешь победы, но больше меня волнует наше поведение. Мне важно, как команда держится в такого рода матчах. Это то, что я хочу видеть от своей команды", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 11:00

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  1. gidro-met 08.12.2018 11:47 # gidro-met
    в этот раз вместо ДеБрюни будет второй Сильвыч..что тоже весьма солидно

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  2. chebrec 08.12.2018 11:27 # chebrec
    Врёт и не краснеет пепка

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  3. winnerd 08.12.2018 11:14 # winnerd
    3-2 победа лучшего клуба Лондона !!!!

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