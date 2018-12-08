Моуриньо считает, что только санкции в отношении "Сити" позволят МЮ выиграть титул

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предположил, что его команде не выиграть Премьер-Лигу до тех пор, пока футбольные власти не ограничат могущество "Манчестер Сити".

В данный момент УЕФА изучает озвученные прессой обвинения насчет финансовых нарушений "Сити". Над "горожанами" нависла угроза нового штрафа и даже исключения из Лиги Чемпионов.



Если вина "Сити" будет доказана, свои санкции могут применить и Премьер-Лига с FA, которые тоже обязаны следить за финансовым здоровьем клубов. По мнению Моуриньо, без этого "Юнайтед" не вернуть титул на "Олд Траффорд".



"Когда "Юнайтед" снова сможет стать чемпионом? Я не знаю. Это зависит от нашей эволюции, но также от эволюции других — тех, кто находится выше нас".



"Если они продолжат двигаться в том же направлении, а их амбиции, инвестиции и все прочее останется прежним, это одно дело".



"Другое дело, если они остановятся или финансовый фейр-плей заставит их остановиться. Тогда мы сможем чуть легче сократить это отставание", — цитирует Моуриньо Sky Sports.