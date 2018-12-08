Моуриньо считает, что только санкции в отношении "Сити" позволят МЮ выиграть титул

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предположил, что его команде не выиграть Премьер-Лигу до тех пор, пока футбольные власти не ограничат могущество "Манчестер Сити".

В данный момент УЕФА изучает озвученные прессой обвинения насчет финансовых нарушений "Сити". Над "горожанами" нависла угроза нового штрафа и даже исключения из Лиги Чемпионов.

Если вина "Сити" будет доказана, свои санкции могут применить и Премьер-Лига с FA, которые тоже обязаны следить за финансовым здоровьем клубов. По мнению Моуриньо, без этого "Юнайтед" не вернуть титул на "Олд Траффорд".

"Когда "Юнайтед" снова сможет стать чемпионом? Я не знаю. Это зависит от нашей эволюции, но также от эволюции других — тех, кто находится выше нас".

"Если они продолжат двигаться в том же направлении, а их амбиции, инвестиции и все прочее останется прежним, это одно дело".

"Другое дело, если они остановятся или финансовый фейр-плей заставит их остановиться. Тогда мы сможем чуть легче сократить это отставание", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1796

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.12.2018 11:36 # alexomck
    опять по-красоте унизил мешок и физрука пепку.

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  2. chebrec 08.12.2018 11:30 # chebrec
    Мавр и миллионы получает и хейторов подрывает.
    Браво!

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  3. adik78 08.12.2018 11:09 # adik78
    бляяя, лишь переложить ответственность на кого либо

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  4. scouser2005 08.12.2018 10:59 # scouser2005
    Ему нужен Старик Хоттабыч..

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  5. manutd-20champ 08.12.2018 10:57 # manutd-20champ
    красавчик, в своём репертуаре. отлично жгёт.

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  6. chr1s8rown 08.12.2018 10:56 # chr1s8rown
    Жозе праф . аннулировать надо и 14 годный титул

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  7. quavo 08.12.2018 10:46 # quavo
    Ебать этоа хуила поплыла. Уебывай в китай, физрук

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  8. vyrentz 08.12.2018 10:35 # vyrentz
    Когда уже будет про "Но энтьендо порке" и заговор ФА, ФИФА, УЕФА, Масонов и инопланетян против МЮ?
    У Жозе заканчиваются отмазки, скоро пойдет во все тяжкие, быстрее бы.

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  9. kolyandr 08.12.2018 10:27 # kolyandr
    поднимется на седьмое! респект

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  10. mr-dodds 08.12.2018 10:27 # mr-dodds
    Ущербно заучит

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  11. mansour 08.12.2018 10:23 # mansour
    Ущербные, как будто другие не тратят, лучше подписали б нормальных и нужных игроков под свое видение игры а не из под нос МС Санчеса и Фреда увести

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  12. mansour 08.12.2018 10:15 # mansour
    Это ещё раз доказывает, что они кубки ротиком отработали

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  13. sabiri52 08.12.2018 10:13 # sabiri52
    это уже перебор если сити не будеть ты баран будешь только на шестом месте,мудакриньё.

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  14. radik86radik 08.12.2018 10:10 # radik86radik
    То есть, остальные 6 команд, что выше его по таблице, его нифига не смущают?))

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  15. psymusic 08.12.2018 10:08 # psymusic
    Как же этот азер заэбал натьём своим.

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