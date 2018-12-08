Моуриньо считает, что только санкции в отношении "Сити" позволят МЮ выиграть титул
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предположил, что его команде не выиграть Премьер-Лигу до тех пор, пока футбольные власти не ограничат могущество "Манчестер Сити".
В данный момент УЕФА изучает озвученные прессой обвинения насчет финансовых нарушений "Сити". Над "горожанами" нависла угроза нового штрафа и даже исключения из Лиги Чемпионов.
Если вина "Сити" будет доказана, свои санкции могут применить и Премьер-Лига с FA, которые тоже обязаны следить за финансовым здоровьем клубов. По мнению Моуриньо, без этого "Юнайтед" не вернуть титул на "Олд Траффорд".
"Когда "Юнайтед" снова сможет стать чемпионом? Я не знаю. Это зависит от нашей эволюции, но также от эволюции других — тех, кто находится выше нас".
"Если они продолжат двигаться в том же направлении, а их амбиции, инвестиции и все прочее останется прежним, это одно дело".
"Другое дело, если они остановятся или финансовый фейр-плей заставит их остановиться. Тогда мы сможем чуть легче сократить это отставание", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
08.12.2018 10:00
Просмотров: 1796
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
опять по-красоте унизил мешок и физрука пепку.
(ответить)
Мавр и миллионы получает и хейторов подрывает.
Браво!
(ответить)
бляяя, лишь переложить ответственность на кого либо
(ответить)
Ему нужен Старик Хоттабыч..
(ответить)
красавчик, в своём репертуаре. отлично жгёт.
(ответить)
Жозе праф . аннулировать надо и 14 годный титул
(ответить)
Ебать этоа хуила поплыла. Уебывай в китай, физрук
(ответить)
Когда уже будет про "Но энтьендо порке" и заговор ФА, ФИФА, УЕФА, Масонов и инопланетян против МЮ?
У Жозе заканчиваются отмазки, скоро пойдет во все тяжкие, быстрее бы.
(ответить)
поднимется на седьмое! респект
(ответить)
Ущербно заучит
(ответить)
Ущербные, как будто другие не тратят, лучше подписали б нормальных и нужных игроков под свое видение игры а не из под нос МС Санчеса и Фреда увести
(ответить)
Это ещё раз доказывает, что они кубки ротиком отработали
(ответить)
это уже перебор если сити не будеть ты баран будешь только на шестом месте,мудакриньё.
(ответить)
То есть, остальные 6 команд, что выше его по таблице, его нифига не смущают?))
(ответить)
Как же этот азер заэбал натьём своим.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий