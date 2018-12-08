Сарри просит от "Челси" терпения, а не денег

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что он больше нуждается в терпении владельца, чем в больших инвестициях, чтобы повторить успехи Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити".

В преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против действующего чемпиона Сарри вспомнил, что Гвардиола неубедительно провел свой дебютный сезон на "Этихад", вдобавок оставшись без трофеев. Однако боссы "Сити" были вознаграждены за свое терпение, и Мауирицио видит в этом хороший пример.



"Гвардиола сказал мне, что первый сезон в Англии всегда бывает очень сложным. Даже ему было невозможно сделать лучше всех 20 игроков в первом сезоне. Он сказал мне, что ты должен работать с группой из 14 игроков, иначе окажешься в беде. Требуется слишком много времени, чтобы улучшить всех имеющихся игроков".



"В Англии тебе приходится очень сложно, ведь здесь ты играешь каждые три дня, и у тебя нет времени, чтобы поработать над улучшением команды. Это действительно сложная ситуация. Тебе нужен целый сезон, просто чтобы понять реальное положение вещей".



"Будет ли мое руководство столь же терпеливо? Я не знаю. Спросите об этом клуб. Я лишь могу надеяться. Что было бы, если бы "Сити" не дал Гвардиоле времени? Возможно, лучшей командой мира в прошлом сезоне был бы не "Сити".



"Я не знаю. Это не моя проблема. Моя проблема — делать лучше моих игроков, находить решения, стараться набирать много очков. А дальше клуб решает, что лучше для него".



"Нам нужно работать, нам нужно становиться лучше, нам нужно очень хорошо понять этот стиль игры. Мы должны изменить свой характер — и вовсе не потому, что старый характер был плох. Просто он не подходит для нового стиля игры".



"После всего этого, возможно, тебе потребуется купить одного игрока. Ты не можешь думать, что пойдешь и купишь 11 игроков, иначе тебе придется решать все проблемы заново, с новым характером и новым стилем игры".



"Мы должны выйти на 95% от своего потенциала, а остальные 5% мы сможем добрать за счет нового игрока. Но только одного, не 11", — цитирует Сарри The Guardian.