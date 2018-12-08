16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 8 декабря восемью поединками стартует 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



Нейтральные зрители могут вспомнить встречу этих команд в 2016 году, когда "Борнмут", уступая 0:3, смог вырвать победу 4:3, однако нынешний "Ливерпуль", добавивший в мудрости и зрелости, это едва ли позволит. Для "красных" это возможность вырваться в лидеры Премьер-Лиги, пускай даже на короткое время. Победой 2:1 над "Хаддерсфлдом" посреди недели "вишенки" прервали свою серию из четырех поражений подряд. Упомянутая победа 4:3 остается единственной для "Борнмута" над "Ливерпулем" с учетом всех соревнований.



От шести до девяти месяцев с надрывом крестообразных связок колена пропустит полузащитник "Борнмута" Льюис Кук. Дэн Гослинг вне игры с повреждением колена, ряд игроков под вопросом.



"Ливерпуль" буден лишен защитников Деяна Ловрена, Натаниэля Клайна и угодившего в лазарет на полтора месяца с переломом ноги Джо Гомеса. Садио Мане под большим вопросом из-за рассечения, но Энди Робертсон готов вернуться.



АРСЕНАЛ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00 Онлайн-трансляция



Стоило "Арсеналу" продлить свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до 20 матчей, как в прессу была вброшена история о вечеринке игроков команды Унаи Эмери с "веселящим газом". Остается посмотреть, как "канониры" отреагируют на этот отвлекающий фактор нефутбольного характера. "Хаддерсфилд" находится всего в одной строчке и одном очке от зоны вылета, одержав в этом сезоне лишь одну победу на выезде — 0:2 против "Вулверхэмптона" в прошлом месяце. "Арсенал" не знает поражений уже в 10 встречах кряду с "терьерами", выиграв восемь из них.



Защитник "Арсенала" Роб Холдинг выбыл из строя на срок до девяти месяцев с надрывом крестообразных связок колена. Месут Озил до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе. Гранит Джака возвращается после матча дисквалификации. Впервые в сезоне может сыграть Лоран Косьелни.



У "Хаддерсфилда" дисквалифицированы Филип Биллинг и Стив Мунье. У Абдельхамида Сабили перелом ключицы. Крис Леве залечил повреждение плеча.



БЕРНЛИ — БРАЙТОН 18:00



"Бернли" обязан рассматривать этот матч как обязательный для победы, пускай "Брайтон" имеет на 12 очков больше и располагается в верхней половине таблицы. Дело в том, что для "бордовых" приближается период, когда они сыграют с "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Эвертоном", а там поживиться очками будет еще сложнее. Однако "чайки" не проигрывают уже три матча кряду и забивали в каждом из восьми последних. Все пять последних встреч этих соперников в чемпионате завершились вничью, включая дважды по 0:0 в прошлом сезоне.



Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур под вопросом из-за дискомфорта в колене.



"Брайтону" предстоит оценить состояние Хосе Искьердо и Гленна Мюррея. Шейн Даффи приступает к трехматчевой дисквалификации, но Дейл Стивен свое наказание уже отбыл.



КАРДИФФ — САУТГЕМПТОН 18:00



Четверг и пятница — ровно столько времени имел Ральф Хазенхюттль, чтобы подготовиться к своему дебюту на тренерском мостике "Саутгемптона". Едва ли австриец успеет многое изменить в игре команды, но, по крайней мере, должен попытаться воодушевить подопечных. "Кардифф" в последнее время значительно поправил свое положение благодаря успешной игре дома — три победы из четырех возможных на своем поле. Во время своего последнего выезда к "ласточкам" "святые" одержали победу 0:3, хотя до этого потерпели здесь семь поражений подряд.



Из-за травм "Кардиффу" будет не хватать Эшли Ричардса, Данни Уорда и Кеннета Зохоре.



"Саутгемптон" рискует недосчитаться Райана Бертрана, Майкла Обафеми и Данни Ингса.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" свел вничью все три своих последних матча в Премьер-Лиге и если теперь не сможет справиться и с "Фулхэмом", занимающим последнее место в таблице, слухи о возможном уходе Жозе Моуриньо могут вспыхнуть с новой силой, несмотря на опровержение его агента Жорже Мендеша насчет "Реала". К "дачникам" вопросов не так много, учитывая недавнюю смену главного тренера, и любой результат, отличный от их поражения, будет сюрпризом. "Красные дьяволы" выиграли 21 из 23 последних встреч с "Фулхэмом" на своем поле во всех соревнованиях.



Небольшие болячки в стане "Юнайтед" есть у Криса Смоллинга, Эрика Байи, Фила Джонса, Люка Шоу и Антони Мартиаля. Эшли Янг снова доступен после дисквалификации. Виктор Линделеф и Алексис Санчес травмированы.



"Фулхэм" приветствует возвращение в строй после травм Кевина Макдональда и Флойда Айите. Тимоти Фосу-Менса не сыграет из-за условий своей аренды.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



Эти команды подходят к дерби в контрастном настроении. "Вест Хэм", наконец, нащупал свою игру после тяжелейшего старта и надеется впервые с декабря 2016 оформить три победы подряд в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" свои трудности пока не преодолел и выглядел очень посредственно против "Брайтона" посреди недели, потерпев поражение 3:1. "Молотобойцы" ни разу не уступили в шести последних встречах с "орлами", одержав три победы.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович получил травму задней поверхности бедра и вернется только после Нового года. Пабло Сабалета, Фабиан Бальбуэна и Энди Кэрролл снова здоровы.



"Пэлас" по-прежнему лишен Скотта Данна, Коннора Уикхэма и Кристиана Бентеке.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция



К матчу с действующим чемпионом "Челси" подходит в неважной форме, проиграв два из трех последних матчей в Премьер-Лиге. Еще одно поражение оставит "синих" уже в 13 очках позади "Манчестер Сити", тогда как победа позволила бы лондонцам говорить о возвращении в чемпионскую гонку. "Горожане" по-прежнему великолепны и в среднем забивают по три гола за игру. "Сити" выиграл все три последних встречи с "Челси" без единого пропущенного мяча с учетом всех соревнований, включая матч за Суперкубок Англии в августе.



В старт "Челси" должны вернуться Давид Луис и Жоржиньо, отдохнувшие посреди недели. Росс Баркли залечил лодыжку.



Третий матч кряду пропустит лучший бомбардир "Сити" в лице Серхио Агуэро. Также вне игры Кевин Де Брюйне, а Александр Зинченко под вопросом из-за перелома носа.



ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция



Три очка означали бы для "Тоттенхэма" лучший старт сезона в высшем дивизионе с 1960/61, однако набрать их будет не так-то просто. Станут ли "шпоры" выкладываться на полную катушку, учитывая, что во вторник их ждет определяющий матч Лиги Чемпионов против "Барселоны"? "Лестер" может похвастать серией из семи поединков кряду без поражений, в которых "лисы" забили девять голов и столько же пропустили. В 96 встречах этих соперников в рамках чемпионата была зафиксирована только одна безголевая ничья — в марте 1948.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди все еще отсутствует с травмой паха, но Харри Магуайр залечил колено. Такж могут вернуться Джонни Эванс и Рашид Геззаль.



После матча дисквалификации возвращается защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген. Хуан Фойт и Киран Триппьер травмированы.