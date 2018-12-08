Гвардиола не верит, что "Сити" исключат из Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его клуб не будет отстранен от участия в Лиге Чемпионов из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, из-за вновь вскрывшихся обстоятельств, которые были озвучены в прессе, УЕФА устроил повторную проверку в отношении "горожан", хотя в 2014 году английский клуб уже был наказан 18 миллионами фунтов штрафа за нарушение ФФП.

На днях президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что решение в отношении "Сити" будет принято быстро. Это повлекло разговоры о том, что клуб с "Этихад" может быть отстранен от участия в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона. Однако Гвардиола не думает, что какие-либо обвинения в адрес "Сити" подтвердятся.

"Мы не будем дисквалифицированы. Таково мое мнение. Я доверяю своему президенту, своему исполнительному директору, я верю им и тому, что они объяснили мне".

"Если это все-таки произойдет, и УЕФА решит нас наказать, мы смиримся с этим и будем двигаться дальше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 08.12.2018 09:18 # akadam
    Надо еще за 14 год снять очки и отдать медали Джеррарду, Суарезу и Ко.

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  2. chr1s8rown 08.12.2018 08:08 # chr1s8rown
    скорей б это случилось .

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