Гвардиола не верит, что "Сити" исключат из Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его клуб не будет отстранен от участия в Лиге Чемпионов из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, из-за вновь вскрывшихся обстоятельств, которые были озвучены в прессе, УЕФА устроил повторную проверку в отношении "горожан", хотя в 2014 году английский клуб уже был наказан 18 миллионами фунтов штрафа за нарушение ФФП.



На днях президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что решение в отношении "Сити" будет принято быстро. Это повлекло разговоры о том, что клуб с "Этихад" может быть отстранен от участия в Лиге Чемпионов уже со следующего сезона. Однако Гвардиола не думает, что какие-либо обвинения в адрес "Сити" подтвердятся.



"Мы не будем дисквалифицированы. Таково мое мнение. Я доверяю своему президенту, своему исполнительному директору, я верю им и тому, что они объяснили мне".



"Если это все-таки произойдет, и УЕФА решит нас наказать, мы смиримся с этим и будем двигаться дальше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.