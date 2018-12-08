Пол Инс раскритиковал Погба и Лукаку

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс обрушился с критикой на двух самых дорогостоящих игроков команды Жозе Моуриньо в лице Поля Погба и Ромелу Лукаку.

В недавних матчах против "Кристал Пэлас" и "Саутгемптона" Погба показал весьма слабый футбол, в результате чего был отправлен в запас на поединок против "Арсенала". По мнению Инса, Полю вообще следует покинуть клуб, если он не чувствует себя счастливым в "Юнайтед".



"От Погба ожидали, что он будет игроком мирового уровня, но он выглядит абсолютно посредственно. Если он думает, что его роль сводится к тому, чтобы выходить на поле и вытворять эти небольшие трюки, после которых команда теряет мяч, он идиот".



"Вы можете винить Жозе Моуриньо в некоторых вещах, но вы не можете винить еще во всем. Погба не хочет себе помочь, и он по праву лишился места в составе".



"Вы можете видеть, что настроение фанатов меняется, а также их отношение и терпимость по отношению к Погба. Игроков "Юнайтед" довольно редко освистывают, но фанаты устали от его поведения. Немногие из них расстроятся, если он уйдет".



"Мне кажется, настрой фанатов таков, что он просто должен взять и уйти, если действительно этого хочет. Это было бы лучшим сценарием для всех", — пишет Инс в своей колонке в Paddy Power.



Также от Пола досталось Лукаку, который матч с "Арсеналом" начинал вместе с Погба на лавке.



"В данный момент Лукаку не забивает. А когда он не забивает голы, чем он может быть полезен? Он ничего не дает команде. Если твоя главная роль — это быть нападающим, и ты не забиваешь ради удовольствия, в чем смысл твоего пребывания на поле?"



"Если ты не забиваешь голы, будучи нападающим, ты должен отправиться в запас. Я знаю, его уверенность в себе на низком уровне, но Моуриньо должен думать о команде. Они и так на восьмом месте, и это позор. В данный момент им важно набирать очки любой ценой, и если для этого нужно усадить Лукаку в запас, то так тому и быть", — добавил Инс.