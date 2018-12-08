Робертсон: "Это необычно, что "Ливерпуль" не на вершине с такими результатами"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что в любой другой сезон его команда могла бы лидировать в Премьер-Лиге с такими результатами.

После 15 первых матчей нового сезона "красные" до сих пор не знают поражений, набрав 39 очков из 45 возможных. Однако проблема "Ливерпуля" в том, что есть команда, которая выступает еще более впечатляющим образом — речь про "Манчестер Сити", который имеет на два балла больше.

В преддверии выездного матча против "Борнмута", победа в котором может вывести "Ливерпуль" в лидеры Премьер-Лиги минимум на несколько часов, Робертсон дал оценку старту сезона в исполнении своей команды.

"Если бы на старте сезона тебе кто-нибудь сказал, что к началу декабря вы ни разу не проиграете, ты подумал бы, что вы будете на вершине лиги. Но этого нет, и мы все еще преследуем "Сити".

"Мы хорошо стартовали, и нам нужно продолжать в том же духе, сосредоточившись на своей игре и не отвлекаясь на результаты кого-либо еще".

"Мы контролируем лишь то, что делаем сейчас. Если мы продолжим оказывать давление на "Сити", уверен, интрига в борьбе за титул сохранится до самого конца", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2018 00:05

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  1. sisyazavr 08.12.2018 00:29 # sisyazavr
    Очередной ноунейм

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  2. blackdreamer 08.12.2018 00:26 # blackdreamer
    щолсей должны карать мешок или катать ничейку
    если хотят играть в ле в нынешнем сезоне

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  3. manutd-20champ 08.12.2018 00:25 # manutd-20champ
    всё ещё впереди, надейся и жди те

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  4. gerrard08 08.12.2018 00:11 # gerrard08
    Меня тоже бомбит от этого, Роббо.

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