Мама Жоржиньо рассказала, почему игрок предпочел "Челси", а не "Сити"

Мама полузащитника "Челси" Жоржиньо рассказала, почему ее сын решил продолжить карьеру у "синих", а не в "Манчестер Сити".

Уже в субботу Жоржиньо впервые сразится с командой Хосепа Гвардиолы, к которой он едва не присоединился прошлым летом в качестве преемника для ветерана Фернандиньо.



Назначение Маурицио Сарри главным тренером "Челси", а также совет собственной матери заставили игрока сборной Италии пересмотреть свои планы на будущее и отказать "горожанам".



"Он действительно хотел играть за Пепа Гвардиолу. Но это зависело не только от него, но также от клубов".



"Он спрашивал меня: "Мам, если бы ты бы игроком, то что бы выбрала: "Челси" или "Сити"? Я ответила, что "Челси" — из-за величия и более сильных традиций", — сообщила Мария Тереза Фрейтас The Telegraph.