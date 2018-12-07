Мама Жоржиньо рассказала, почему игрок предпочел "Челси", а не "Сити"
Мама полузащитника "Челси" Жоржиньо рассказала, почему ее сын решил продолжить карьеру у "синих", а не в "Манчестер Сити".
Уже в субботу Жоржиньо впервые сразится с командой Хосепа Гвардиолы, к которой он едва не присоединился прошлым летом в качестве преемника для ветерана Фернандиньо.
Назначение Маурицио Сарри главным тренером "Челси", а также совет собственной матери заставили игрока сборной Италии пересмотреть свои планы на будущее и отказать "горожанам".
"Он действительно хотел играть за Пепа Гвардиолу. Но это зависело не только от него, но также от клубов".
"Он спрашивал меня: "Мам, если бы ты бы игроком, то что бы выбрала: "Челси" или "Сити"? Я ответила, что "Челси" — из-за величия и более сильных традиций", — сообщила Мария Тереза Фрейтас The Telegraph.
07.12.2018 23:00
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кто менее мешок по истории
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Админ походу спецон фотку вставил где форма челси на голубков похожа
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пожарить лучше у пенсов
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Расскажите, что за традиции у Челси, кроме как выбрасывать игроков и тренеров как старых собак?
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Ахахахахахахаха
Нормально!
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