Мама Жоржиньо рассказала, почему игрок предпочел "Челси", а не "Сити"

Жоржиньо Мама полузащитника "Челси" Жоржиньо рассказала, почему ее сын решил продолжить карьеру у "синих", а не в "Манчестер Сити".

Уже в субботу Жоржиньо впервые сразится с командой Хосепа Гвардиолы, к которой он едва не присоединился прошлым летом в качестве преемника для ветерана Фернандиньо.

Назначение Маурицио Сарри главным тренером "Челси", а также совет собственной матери заставили игрока сборной Италии пересмотреть свои планы на будущее и отказать "горожанам".

"Он действительно хотел играть за Пепа Гвардиолу. Но это зависело не только от него, но также от клубов".

"Он спрашивал меня: "Мам, если бы ты бы игроком, то что бы выбрала: "Челси" или "Сити"? Я ответила, что "Челси" — из-за величия и более сильных традиций", — сообщила Мария Тереза Фрейтас The Telegraph.


Метки Жоржиньо, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. kolyandr 07.12.2018 23:21 # kolyandr
    кто менее мешок по истории

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  2. chebrec 07.12.2018 23:17 # chebrec
    Админ походу спецон фотку вставил где форма челси на голубков похожа

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  3. manutd-20champ 07.12.2018 23:08 # manutd-20champ
    пожарить лучше у пенсов

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  4. brown-ale 07.12.2018 23:03 # brown-ale
    Расскажите, что за традиции у Челси, кроме как выбрасывать игроков и тренеров как старых собак?

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  5. chebrec 07.12.2018 23:01 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Нормально!

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