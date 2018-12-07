Компани: "Азар нуждался в тренере вроде Сарри"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что в лице Маурицио Сарри плеймейкер Эден Азар, наконец, обзавелся тренером атакующего толка.

С момента перехода к "синим" в 2012 году Азару довелось поработать с Роберто Ди Маттео, Рафаэлем Бенитесом, Гусом Хиддинком, Антонио Конте и дважды с Жозе Моуриньо. Большинство этих специалистов предпочитали контратакующий футбол, не претендуя на владение мячом.



Совсем по-другому "Челси" играет в этом сезоне при Сарри, несмотря на некоторый спад в последних матчах. В преддверии субботнего выезда на "Стэмфорд Бридж" Компани выразил уверенность, что такой тренер сможет раскрыть сильнейшие стороны его партнера по сборной Бельгии.



"Думаю, Сарри принято считать тренером, который играет в атакующий футбол. Я не могу вспомнить, чтобы у Эдена было много таких. Такого рода тренер — это именно то, в чем он нуждался, чтобы выйти на свой высший уровень. Впереди у него яркое будущее".



"Челси" является одной из самых зрелищных команд Премьер-Лиги. Посмотрите, как они разыгрывают мяч, как они стараются играть через середину. Они обладают талантами впереди, чтобы всегда создавать моменты, поэтому они являются грозным соперником. Думаю, это делает матч еще интереснее. Это будет хороший матч", — цитирует Компани The Guardian.