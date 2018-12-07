Почеттино: "Возможность играть на "Уэмбли" – это подарок"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не согласился со мнением своего защитника Данни Роуза, который заявил, что "Уэмбли" потерял свою прежнюю ауру и больше не вызывает у него каких-то особенных чувств.

Во время матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" посреди недели "шпоры" установили свой антирекорд посещаемости на "Уэмбли" за полтора года выступлений здесь. Временный дом "Тоттенхэма" был пуст почти на две трети.



После этого матча Роуз признался, что "Уэмбли" его больше не возбуждает, а атмосферу на национальной арене назвал "унылой". Однако Почеттино придерживается другого мнения.



"Я не слышал этого от него и не слышал, что он сказал. Я не собираюсь переубеждать его или какого-либо другого игрока. Каждый волен иметь свое мнение".



"Но если вы спросите меня, я так счастлив играть на "Уэмбли". Я родился в Аргентине, и когда впервые услышал об Англии, это было связано с проблемой Фолклендских островов. Это были очень печальные новости. Тогда я все еще жил в своем родном городе в Аргентине".



"Когда я приехал в Европу, сыграл на Чемпионате Мира против сборной Англии и прибыл в "Саутгемптон", я совершенно изменил свое отношение к этой стране".



"Для меня честь и удовольствие играть здесь. Я обнаружил удивительных людей и удивительную страну. Мы часто сравниваем Аргентину с Испанией и Италией, но с английскими людьми у нас больше общего".



"Оба наших народа любят футбол, и "Уэмбли" всегда на слуху. Когда я сыграл там, исполнилась моя мечта. Я сыграл еще на старом "Уэмбли" в 2000 году. Возможность играть здесь каждую неделю или две сейчас — это подарок".



"Я наслаждаюсь каждым матчем. Когда я смотрю на эту арку по пути на стадион, я говорю "спасибо". Каждый матч на "Уэмбли" — подарок".



"Если ты сыграл еще один матч на "Уэмбли", то должен думать, что тебе повезло. Для меня это лучшее место в мире для игры в футбол. Когда мы переедем на новый стадион, он разделит с "Уэмбли" это звание".



"Это подарок. Я знаю, наши фанаты и наши игроки расстроены, и я понимаю. Но у меня очень позитивные ощущения в отношении "Уэмбли", и я с удовольствием там бываю каждый раз", — цитирует Почеттино The Telegraph.