Пюэль предостерег "Юнайтед" насчет Магуайра

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль предостерег "Манчестер Юнайтед" насчет Харри Магуайра, призвав своего соседа по турнирной таблице Премьер-Лиги не тратить даром время в попытках переманить защитника посреди сезона.

В августе авторитетное издание Sky Sports сообщало, что клуб с "Олд Траффорд" сделал два предложения о покупке Магуайра — второе размером в 60 миллионов фунтов — оба раза получив отказы.



Также сообщалось, что Харри был заинтересован в переходе к "красным дьяволам", однако "лисы" наотрез отказались вступать в переговоры, в результате чего игрок сборной Англии смирился с позицией своего клуба и в качестве утешения получил новый контракт в сентябре.



С приближением января появились слухи, что "Юнайтед" вернется за 25-летним Магуайром, однако Пюэль не ожидает, что позиция его клуба изменится.



"Мы никогда не можем этого гарантировать, но летом он принял решение остаться с нами и полностью провести здесь сезон".



"Он счастлив с нами, он видит уровень и амбиции команды, у него великолепные партнеры по команде. Конечно, клубу важно сохранить своих лучших игроков до конца сезона, продолжая свою работу, а Харри определенно является одним из самых ценных игроков здесь".



"В прошлом "Лестер" принимал правильные решения. Мы убедились в этом и на примере Рияда Махреза в прошлом сезоне. Для нас было важно сохранить свой подбор игроков до конца сезона, чтобы не нарушить свою игру".



"Я надеюсь, мы хорошо проведем этот сезон и, возможно, что-нибудь выиграем в конце. Этой зимой мы не будем создавать себе проблем, потому что у нас хороший состав с хорошими парнями, и у них есть головы на плечах", — цитирует Пюэля Sky Sports.