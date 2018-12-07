Жорже Мендеш опроверг слухи о желании Моуриньо вернуться в "Реал"

Жозе Моуриньо Агент Жорже Мендеш опроверг слухи насчет возвращения Жозе Моуриньо с "Реал", заверив, что его клиент предан "Манчестер Юнайтед".

На днях издание Evening Standard сообщило, что президент "Реала" Флорентино Перес жаждет вернуть Моуриньо, а тот открыт к идее снова поработать на "Сантьяго Бернабеу".

Эти спекуляции достигли такого масштаба, что Мендеш был вынужден пойти на нестандартный ход и выпустить официальное заявление по этому поводу.

"Слухи насчет ухода Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" являются совершенной неправдой. Жозе очень счастлив в клубе, а клуб очень доволен им. У него долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", и он полностью предан клубу и сосредоточен на создании надежного победоносного проекта", — цитирует Мендеша The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Мендеш, Моуриньо, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 18:50

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  1. vyrentz 07.12.2018 19:20 # vyrentz
    Топовые новости подъехали

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  2. slash-lfc 07.12.2018 19:08 # slash-lfc
    Победоносного проекта. Кек.

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  3. fanat-united 07.12.2018 18:55 # fanat-united
    Блядь

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