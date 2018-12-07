Сарри не нашел отгадку "блэкаутам" "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри сравнил неожиданные провалы в игре своей команды с отключением электричества.

Посреди недели "синие" очень легко и быстро открыли в выездном противостоянии с "Вулверхэмптоном", после чего принялись искать второй гол. Однако в какой-то момент "волки" переломили игру и забили два мяча, на которые команда Сарри ничем не смогла ответить.



Подобного рода необъяснимые провалы случаются с "Челси" уже не в первый раз в этом сезоне, и у Маурицио пока нет ответа, почему так происходит.



"В данный момент у нас есть проблемы с тем, чтобы контролировать игру по ходу матча. В двух последних матчах мы хорошо играли на протяжении 60 минут, а затем при первом же сложном моменте у нас случался блэкаут".



"В матче против "Фулхэма" нам повезло, потому что они не забили. В последнем матче (против "Вулверхэмптона"), нам немного не повезло, потому что они нанесли два удара в створ и забили обоими. После первого гола мы ушли в отключку и не смогли среагировать".



"Как я планирую решить проблему с этими блэкаутами? Непросто ответить на этот вопрос. В последних матчах я наблюдаю, что мы уходим в отключку при первых же сложностях. Мы не реагируем на сложности как команда — каждый из 11 игроков реагирует по-своему. Так что это большая проблема", — цитирует Сарри Sky Sports.