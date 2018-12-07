Де Брюйне и Агуэро пропустят выезд к "Челси"

Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро Лидеры "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро не успевают восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.

В прошлый уикенд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола специально поберег Агуэро, который, по его словам, находился "на грани травмы". Однако уже в понедельник на тренировке Серхио повредил приводящую мышцу.

30-летний аргентинец, забивший 10 голов в 16 матчах этого сезона, пропустил победу 1:2 над "Уотфордом" посреди недели, а также пропустит субботний выезд на "Стэмфорд Бридж".

Что касается Де Брюйне, то его восстановление после второй в сезоне травмы колена затягивается. Кевин не сможет сыграть против своего бывшего клуба, однако ждать его возвращения осталось недолго.

"Оба не могут играть. Оба скоро вернуться".

"На "Стэмфорд Бридж" всегда сложно. Я много раз приезжал туда как тренер и победил только однажды — в прошлом сезоне. В большинстве случаев я проигрываю там", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Агуэро, Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 17:25

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  1. lahmatyj 07.12.2018 17:59 # lahmatyj
    шанс для пенсов. вся колбаса за вас топить будет.

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  2. girasimus 07.12.2018 17:57 # girasimus
    Теперь шансы уравнялись.

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  3. vvvv 07.12.2018 17:45 # vvvv
    Наши шансы это никак не увеличивает.

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  4. ganinilyha 07.12.2018 17:33 # ganinilyha
    А марафон возвращает 50% фрибетом, если гол забьёт Агуэро или Азар.

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