Де Брюйне и Агуэро пропустят выезд к "Челси"

Лидеры "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро не успевают восстановиться к матчу Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.

В прошлый уикенд наставник "горожан" Хосеп Гвардиола специально поберег Агуэро, который, по его словам, находился "на грани травмы". Однако уже в понедельник на тренировке Серхио повредил приводящую мышцу.



30-летний аргентинец, забивший 10 голов в 16 матчах этого сезона, пропустил победу 1:2 над "Уотфордом" посреди недели, а также пропустит субботний выезд на "Стэмфорд Бридж".



Что касается Де Брюйне, то его восстановление после второй в сезоне травмы колена затягивается. Кевин не сможет сыграть против своего бывшего клуба, однако ждать его возвращения осталось недолго.



"Оба не могут играть. Оба скоро вернуться".



"На "Стэмфорд Бридж" всегда сложно. Я много раз приезжал туда как тренер и победил только однажды — в прошлом сезоне. В большинстве случаев я проигрываю там", — цитирует Гвардиолу The Independent.