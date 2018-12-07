Моуриньо: "Эррера и Рэшфорд — особенные игроки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал полузащитника Андера Эрреру и нападающего Маркусу Рэшфорда "особенными игроками".

После недавнего матча против "Саутгемптона" (2:2) Моуриньо пожаловался, что ему не хватает "бешеных псов" вроде Рэшфорда. К таковым Жозе причисляет и Эрреру, считая, что такие игроки являются определяющими для всей команды.



"Здесь у нас есть особенные игроки с особенными характеристиками. Просто приведу вам пару примеров. Эррера и Рэшфорд — это того рода игроки, которые, даже если они не играют феноменально, в их игре все равно есть эта энергия, это желание, эта страсть и эта готовность жертвовать собой".



"Но я предпочитаю говорить, что эти качества есть у нас как у команды. Мы должны проявить это в следующем матче. Знаю, мы имели только два дня на отдых, и знаю, что это будет нелегко", — цитирует Моуриньо Sky Sports.